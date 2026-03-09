Следствие завершило дело против трех бывших топ-менеджеров «Роснано»

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении трех бывших топ-менеджеров «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом РИА Новости сообщил адвокат одного из фигурантов дела Бориса Подольского — Андрей Гривцов.

По его словам, защита и обвиняемые заканчивают ознакомление с материалами дела. Другие детали он комментировать отказался.