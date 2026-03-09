Следствие завершило дело против трех бывших топ-менеджеров «Роснано»

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении трех бывших топ-менеджеров «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом РИА Новости сообщил адвокат одного из фигурантов дела Бориса Подольского — Андрей Гривцов.

По его словам, защита и обвиняемые заканчивают ознакомление с материалами дела. Другие детали он комментировать отказался.

СМИ: «Роснано» просит закрыть процесс по иску к Чубайсу

Согласно судебным данным, вместе с Подольским по делу проходят Марина Касенкова и Артур Галстян. Всем им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК — злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

По версии следствия, в 2017 году руководители компании реклассифицировали финансовые обязательства, чтобы скрыть неудовлетворительные результаты экономической деятельности «Роснано». На основе искаженных данных были представлены недостоверные сведения о якобы стабильном финансовом положении компании. Следствие считает, что это позволило сохранить ранее выданные государственные гарантии и привлечь дополнительное финансирование. В результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации более 43 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

