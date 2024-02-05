Фильм «Мастер и Маргарита» заработал миллиард рублей в прокате

Кассовые сборы картины Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» в российском прокате достигли миллиарда рублей, следует из цифр на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

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По состоянию на 5 февраля сборы фильма по роману Михаила Булгакова составили 1 001 748 109 рублей. Картина стала четвертой в текущем году, преодолевшей рубеж в миллиард.

Более миллиарда рублей в прокате также собрали сиквел «Холопа», «Бременские музыканты» и «Три Богатыря и Пуп Земли».

Фильм «Мастер и Маргарита» вышел в российский прокат 25 января. Главные роли сыграли Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"
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