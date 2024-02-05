Фильм «Мастер и Маргарита» заработал миллиард рублей в прокате

По состоянию на 5 февраля сборы фильма по роману Михаила Булгакова составили 1 001 748 109 рублей. Картина стала четвертой в текущем году, преодолевшей рубеж в миллиард.

Более миллиарда рублей в прокате также собрали сиквел «Холопа», «Бременские музыканты» и «Три Богатыря и Пуп Земли».

Фильм «Мастер и Маргарита» вышел в российский прокат 25 января. Главные роли сыграли Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, отмечает «Радиоточка НСН».

