Фильм «Мастер и Маргарита» заработал миллиард рублей в прокате
Кассовые сборы картины Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» в российском прокате достигли миллиарда рублей, следует из цифр на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
По состоянию на 5 февраля сборы фильма по роману Михаила Булгакова составили 1 001 748 109 рублей. Картина стала четвертой в текущем году, преодолевшей рубеж в миллиард.
Более миллиарда рублей в прокате также собрали сиквел «Холопа», «Бременские музыканты» и «Три Богатыря и Пуп Земли».
Фильм «Мастер и Маргарита» вышел в российский прокат 25 января. Главные роли сыграли Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, отмечает «Радиоточка НСН».
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