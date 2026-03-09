ЦАХАЛ сообщил об ударе по центру КСИР, связанному с запусками дронов
Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по объекту Корпуса стражей исламской революции, откуда координировались запуски беспилотников в сторону Израиля. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.
В израильской армии сообщили, что удар был нанесен в ходе очередной волны авиаатак, проведенных на основе разведывательных данных. По утверждению военных, поражен центр КСИР, который использовался для управления атаками дронов.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей.
Иран в ответ наносит удары по территории Израиля, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В ЕС обвинили фон дер Ляйен в превышении полномочий из-за заявлений по Ирану
- Следствие завершило дело против трех бывших топ-менеджеров «Роснано»
- ЦАХАЛ сообщил об ударе по центру КСИР, связанному с запусками дронов
- Глава МИД Китая назвал конфликт на Ближнем Востоке войной
- Застрявшая в Катаре туристка из Челябинска рассказала о возвращении домой
- СМИ: Трамп изучает варианты сдерживания роста цен на нефть
- В парламент Венгрии внесли закон о временном удержании валюты украинцев
- Путин заявил о готовности России возобновить поставки топлива в Европу
- Путин предупредил о риске остановки добычи нефти на Ближнем Востоке
- Франция потребовала срочного заседания Совбеза ООН из-за операции Израиля