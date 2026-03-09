ЦАХАЛ сообщил об ударе по центру КСИР, связанному с запусками дронов

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по объекту Корпуса стражей исламской революции, откуда координировались запуски беспилотников в сторону Израиля. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В израильской армии сообщили, что удар был нанесен в ходе очередной волны авиаатак, проведенных на основе разведывательных данных. По утверждению военных, поражен центр КСИР, который использовался для управления атаками дронов.