ЦАХАЛ сообщил об ударе по центру КСИР, связанному с запусками дронов

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по объекту Корпуса стражей исламской революции, откуда координировались запуски беспилотников в сторону Израиля. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В израильской армии сообщили, что удар был нанесен в ходе очередной волны авиаатак, проведенных на основе разведывательных данных. По утверждению военных, поражен центр КСИР, который использовался для управления атаками дронов.

КСИР заявил, что ударил по эсминцу США в Индийском океане

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей.

Иран в ответ наносит удары по территории Израиля, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокИранИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры