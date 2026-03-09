Путин заявил о готовности России возобновить поставки топлива в Европу

Россия готова сотрудничать с европейскими странами по поставкам энергоресурсов, если со стороны европейских покупателей появится соответствующий сигнал. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании в Кремле, посвященном ситуации на мировом рынке нефти и газа.

По словам главы государства, Москва не отказывалась от взаимодействия и готова к долгосрочной совместной работе, если она будет стабильной и не зависеть от политической конъюнктуры.

Путин предупредил о риске остановки добычи нефти на Ближнем Востоке

Он отметил, что для возобновления такого сотрудничества необходимо понимание со стороны европейских партнеров о готовности к диалогу.

При этом Путин подчеркнул, что России следует оценить возможность и целесообразность поставок топлива на западный рынок. По его словам, Москве не стоит ждать, пока Европа «демонстративно захлопнет дверь» для российских энергоресурсов, передает «Радиоточка НСН».

