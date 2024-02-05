Актер Адабашьян осудил сценаристов за непонимание смысла романа Булгакова
Сыгравший Берлиоза в «Мастере и Маргарите» 2005 года Александр Адабашьян заявил НСН, что посмотрит новую экранизацию романа и решит, снималось это кино ради денег или ради искусства.
Актер Александр Адабашьян, сыгравший Берлиоза в легендарной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 2005 года режиссера Владимира Бортко, в эфире НСН рассказал, что читал много сценариев очередных попыток переноса «Мастера и Маргариты» на пленку, однако большая часть из них была лишена какого-либо смысла.
Ранее Бортко заявил, что новый фильм по «Мастеру и Маргарите» режиссера Михаила Локшина сняли исключительно с целью заработка на очередной экранизации произведений Булгакова. Он также признался, что не планирует смотреть эту киноленту, пишет News.ru. Адабашьян оказался не так категоричен и обещал ознакомиться с новым видением нетленного романа.
«Я не смотрел новый фильм «Мастер и Маргарита». Это новое поколение режиссеров, я не особо в нем ориентируюсь. Посмотрю, тогда составлю свое представление. Тут сложно сказать, снимали ради творчества или ради денег. Тут нужно понимать, чем эта экранизация отличается от предыдущих. Я читал несколько сценариев, какие-то были реализованы, какие-то – нет. В большинстве случаев я удивлялся, что никто даже не понял, о чем идет речь в романе! Кто-то увлекался всякими развеселыми трюками, которые можно было исполнить в то время, кого-то интересовала любовная история. Для многих современных сценаристов эта история была «капустником»: кто-то то же самое переносил просто в современное время, рисовали связь с современностью, где-то девушка бросалась в Патриарший пруд с криками: «Не могу изменить своим принципам!». Люди теряли суть непринятия автором СССР, что показывается и в «Собачьем сердце», например. Мне не предлагали снова сыграть в «Мастере и Маргарите», сценарии я читал по разным другим причинам», - сказал собеседник НСН.
По его словам, за рубежом популярны российские писатели, в частности Булгаков, однако иностранцы не понимали смысл его произведений, в прочем, как и многие русскоязычные люди.
«Многие за границей слышат фамилию "Булгаков" и начинают восхищаться, хотя сами не читали ни строчки, не то чтобы разбираться в смысле произведений. Все там понимают, что эту фамилию надо знать, чтобы при любом удобном случае ее озвучить, так как образованный человек обязан произносить такие имена. У нас почти так же: все читали, кто-то восторгался любовной историей, кто-то веселился от того безобразия, которое вытворяли Воланд с компанией, но так никто и не понял, о чем это писали, в какое время, в каком контексте, какую нужно было иметь смелость, чтобы это написать и попытаться опубликовать», - с негодованием отметил он.
После выхода на экраны картины разразился скандал в связи с проукраинскими высказываниями режиссера Михаила Локшина. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что убирать имя режиссера из титров не стоит. При этом он допустил, что Локшина могут ждать правовые последствия.
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