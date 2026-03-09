Застрявшая в Катаре туристка из Челябинска рассказала о возвращении домой

Туристка из Челябинска Надежда Лесникова, которая вместе с 10-летним сыном застряла на круизном лайнере Celestyal Journey в Дохе 28 февраля, рассказала, что их группу вывезли автобусом в Дубай, где разместили в отеле. Об этом сообщает РИА Новости. По ее словам, вылет в Екатеринбург запланирован на 10 марта.

Лесникова рассказала, что туристы выехали из Дохи вечером 8 марта и добирались через территорию Саудовской Аравии. Поездка заняла около 17,5 часа, после чего их доставили в гостиницу, которую предоставил туроператор.