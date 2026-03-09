Застрявшая в Катаре туристка из Челябинска рассказала о возвращении домой

Туристка из Челябинска Надежда Лесникова, которая вместе с 10-летним сыном застряла на круизном лайнере Celestyal Journey в Дохе 28 февраля, рассказала, что их группу вывезли автобусом в Дубай, где разместили в отеле. Об этом сообщает РИА Новости. По ее словам, вылет в Екатеринбург запланирован на 10 марта.

Лесникова рассказала, что туристы выехали из Дохи вечером 8 марта и добирались через территорию Саудовской Аравии. Поездка заняла около 17,5 часа, после чего их доставили в гостиницу, которую предоставил туроператор.

По ее словам, после заселения туристы отправились в аэропорт, чтобы уточнить информацию о билетах, однако там им сообщили, что их данные аннулированы, и направили в офис авиакомпании. В офисе им удалось переоформить билеты на рейс до Екатеринбурга с прибытием 11 марта.

Она добавила, что в их группе шесть человек из Челябинска, которые возвращаются через Дубай. Еще четыре российских туриста планируют вылететь из Эр-Рияда в Стамбул, а затем также направиться в Екатеринбург. По словам Лесниковой, всех путешественников разместили в хорошем отеле, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
