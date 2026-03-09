Зеленский заявил о переносе переговоров по Украине из-за ситуации вокруг Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта откладывается из-за обострения ситуации вокруг Ирана. Об этом он написал в своем Telegram-канале после совещания с украинской переговорной группой.

По словам Зеленского, украинская сторона поддерживает постоянный контакт с представителями США, однако сейчас основное внимание партнеров сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке. В связи с этим встреча, которую американская сторона предлагала провести на этой неделе, перенесена.