Зеленский заявил о переносе переговоров по Украине из-за ситуации вокруг Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта откладывается из-за обострения ситуации вокруг Ирана. Об этом он написал в своем Telegram-канале после совещания с украинской переговорной группой.
По словам Зеленского, украинская сторона поддерживает постоянный контакт с представителями США, однако сейчас основное внимание партнеров сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке. В связи с этим встреча, которую американская сторона предлагала провести на этой неделе, перенесена.
Ранее украинское радио NV со ссылкой на источник сообщало, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может пройти 11 марта в Стамбуле. В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости, что не располагают информацией о подготовке такой встречи. До этого Зеленский говорил, что переговоры могут состояться в период с 5 по 8 марта.
Предыдущий раунд переговоров прошел 17-18 февраля в Женеве. По его итогам глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил о подготовке новой встречи, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут определенный прогресс, передает «Радиоточка НСН».
