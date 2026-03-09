В парламент Венгрии внесли закон о временном удержании валюты украинцев

В парламент Венгрии внесен законопроект, который позволит удерживать конфискованные у граждан Украины наличные деньги и золото на срок до 60 дней для проверки их происхождения. Документ опубликован на сайте венгерского парламента.

Согласно инициативе, Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии сможет проводить расследование в течение 60 дней после вступления закона в силу. До завершения проверки изъятые средства будут считаться находящимися под арестом. Рассмотрение законопроекта назначено на 10 марта и пройдет в экстренном порядке.