В парламент Венгрии внесли закон о временном удержании валюты украинцев
В парламент Венгрии внесен законопроект, который позволит удерживать конфискованные у граждан Украины наличные деньги и золото на срок до 60 дней для проверки их происхождения. Документ опубликован на сайте венгерского парламента.
Согласно инициативе, Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии сможет проводить расследование в течение 60 дней после вступления закона в силу. До завершения проверки изъятые средства будут считаться находящимися под арестом. Рассмотрение законопроекта назначено на 10 марта и пройдет в экстренном порядке.
Инициатива появилась после того, как венгерские власти сообщили о задержании семи граждан Украины по подозрению в отмывании денег. По данным Национального налогово-таможенного ведомства, среди задержанных был бывший генерал украинских спецслужб, который, как утверждается, отвечал за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Будапешт потребовал от Киева объяснений по этому делу и в тот же день депортировал всех семерых украинских граждан.
Авторы законопроекта указывают, что проверка должна установить происхождение средств, их предполагаемое назначение, а также пункт назначения и цель использования, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В парламент Венгрии внесли закон о временном удержании валюты украинцев
- Путин заявил о готовности России возобновить поставки топлива в Европу
- Путин предупредил о риске остановки добычи нефти на Ближнем Востоке
- Франция потребовала срочного заседания Совбеза ООН из-за операции Израиля
- Путин назвал рост цен на энергоресурсы из-за Ближнего Востока временным
- Трамп призвал Австралию дать убежище футболисткам сборной Ирана
- В Шереметьево приземлился первый с 28 февраля рейс из Катара
- Компания Anthropic подала в суд на Пентагон
- Путин: РФ предупреждала, что дестабилизация на Ближнем Востоке поднимет цены
- Глава МИД Ирана назвал военную операцию США «Эпической ошибкой»