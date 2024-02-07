Продажи романа «Мастер и Маргарита» выросли в 2,5 раза после выхода фильма
7 февраля 202411:08
Продажи романа «Мастер и Маргарита» выросли в 2,5 раза после выхода одноименного фильма, говорится в сообщении пресс-службы сети книжных магазинов «Читай-город».
Таковы статистические данные после спустя неделю после премьеры картины.
«Успешная экранизация работает как триггер к покупке книги», - говорится в сообщении пресс-службы.
Премьера фильма «Мастер и Маргарита» прошла 25 января. Роль Мастера исполнил Евгений Цыганов, Маргариты - Юлия Снигирь, Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль. На сегодняшний день картина заработала более миллиарда рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru