Продажи романа «Мастер и Маргарита» выросли в 2,5 раза после выхода фильма

Продажи романа «Мастер и Маргарита» выросли в 2,5 раза после выхода одноименного фильма, говорится в сообщении пресс-службы сети книжных магазинов «Читай-город».

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Таковы статистические данные после спустя неделю после премьеры картины.

«Успешная экранизация работает как триггер к покупке книги», - говорится в сообщении пресс-службы.

Премьера фильма «Мастер и Маргарита» прошла 25 января. Роль Мастера исполнил Евгений Цыганов, Маргариты - Юлия Снигирь, Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль. На сегодняшний день картина заработала более миллиарда рублей.

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ФОТО: Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"
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