В ЕС обвинили фон дер Ляйен в превышении полномочий из-за заявлений по Ирану

Ряд европейских правительств обвинили председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий в первые дни военной кампании США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает Politico со ссылкой на девять дипломатов, чиновников ЕС и депутатов Европарламента.

По данным издания, недовольство вызвало то, что фон дер Ляйен активно включилась во внешнеполитические контакты, которые обычно относятся к компетенции главы европейской дипломатии Каи Каллас. В частности, она поддержала смену режима в Тегеране и провела не менее десяти телефонных разговоров с лидерами стран ЕС и государств Персидского залива.