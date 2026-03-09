В ЕС обвинили фон дер Ляйен в превышении полномочий из-за заявлений по Ирану
Ряд европейских правительств обвинили председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий в первые дни военной кампании США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает Politico со ссылкой на девять дипломатов, чиновников ЕС и депутатов Европарламента.
По данным издания, недовольство вызвало то, что фон дер Ляйен активно включилась во внешнеполитические контакты, которые обычно относятся к компетенции главы европейской дипломатии Каи Каллас. В частности, она поддержала смену режима в Тегеране и провела не менее десяти телефонных разговоров с лидерами стран ЕС и государств Персидского залива.
Собеседники Politico заявили, что глава Еврокомиссии делала публичные заявления, выходящие за пределы согласованной позиции стран союза. Евродепутат от Франции Натали Луазо подчеркнула, что у фон дер Ляйен нет дипломатического мандата на подобные действия и ее слова отражают лишь личную позицию. Дипломаты также опасаются, что такие шаги могут создать путаницу во внешних отношениях ЕС.
В Еврокомиссии отвергли критику, заявив, что фон дер Ляйен демонстрирует «политическое лидерство во внешней политике» в рамках полномочий. Там напомнили, что официальная позиция Евросоюза по конфликту была изложена главой европейской дипломатии в заявлении, согласованном всеми 27 странами блока, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Курской области после атаки ВСУ пять тысяч человек остались без света
- Зеленский заявил о переносе переговоров по Украине из-за ситуации вокруг Ирана
- Стрелявшая по дому Рианны женщина была одержима певицей
- В ЕС обвинили фон дер Ляйен в превышении полномочий из-за заявлений по Ирану
- Следствие завершило дело против трех бывших топ-менеджеров «Роснано»
- ЦАХАЛ сообщил об ударе по центру КСИР, связанному с запусками дронов
- Глава МИД Китая назвал конфликт на Ближнем Востоке войной
- Застрявшая в Катаре туристка из Челябинска рассказала о возвращении домой
- СМИ: Трамп изучает варианты сдерживания роста цен на нефть
- В парламент Венгрии внесли закон о временном удержании валюты украинцев