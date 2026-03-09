Стрелявшая по дому Рианны женщина была одержима певицей

Женщина, обстрелявшая дом певицы Рианны в Беверли-Хиллз, ранее публиковала в соцсетях враждебные и странные сообщения о ней и других знаменитостях. Об этом сообщает New York Post.

Полиция установила личность подозреваемой — ею оказалась 35-летняя Иванна Ортис. Женщину задержали по подозрению в покушении на убийство. По данным Los Angeles Times, она находилась в автомобиле Tesla и произвела несколько выстрелов по дому певицы из штурмовой винтовки типа AR-15, когда Рианна находилась внутри.