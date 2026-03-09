Стрелявшая по дому Рианны женщина была одержима певицей

Женщина, обстрелявшая дом певицы Рианны в Беверли-Хиллз, ранее публиковала в соцсетях враждебные и странные сообщения о ней и других знаменитостях. Об этом сообщает New York Post.

Полиция установила личность подозреваемой — ею оказалась 35-летняя Иванна Ортис. Женщину задержали по подозрению в покушении на убийство. По данным Los Angeles Times, она находилась в автомобиле Tesla и произвела несколько выстрелов по дому певицы из штурмовой винтовки типа AR-15, когда Рианна находилась внутри.

В США женщина обстреляла дом певицы Рианны

Как пишет New York Post, за несколько недель до стрельбы Ортис опубликовала серию бессвязных сообщений и видеороликов, где упоминала разных знаменитостей, прежде всего Рианну. В ряде публикаций она напрямую отмечала певицу и высказывалась о ней в агрессивной форме.

По данным издания, Ортис также размещала похожие посты о рэп-исполнительнице Карди Би. Кроме того, в 2025 году она подавала иск, пытаясь добиться отмены концерта Билли Айлиш, заявляя, что организаторы якобы не получили необходимого разрешения. На своем YouTube-канале женщина публиковала видео, где рассказывала о 60-дневном «молитвенном марафоне», передает «Радиоточка НСН».

