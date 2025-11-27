Телеведущий Дмитрий Дибров поднял ценник на свои выступления в два-три раза за счет скандального видео, где он предположительно оголял половой орган, рассказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в пресс-центре НСН.



Дибров ранее попал в сводки СМИ из-за скандального развода, а потом привлек внимание неоднозначным видео. Рудченко указал, что этот скандал даже помог артисту заработать.