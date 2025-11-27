«Не бьет по карману»: Скандал с Дибровым не повредил его репутации
Неприятное видео с голыми гениталиями не стало катастрофой для телеведущего Дмитрия Диброва, заявил НСН Павел Рудченко.
Телеведущий Дмитрий Дибров поднял ценник на свои выступления в два-три раза за счет скандального видео, где он предположительно оголял половой орган, рассказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в пресс-центре НСН.
Дибров ранее попал в сводки СМИ из-за скандального развода, а потом привлек внимание неоднозначным видео. Рудченко указал, что этот скандал даже помог артисту заработать.
«Я обладаю определенной информацией и знаю, что Дибров увеличил свой гонорар в два-три раза, сыграв на этом инфоповоде. Он не растерялся, его заказывают как ведущего, он востребован в этом амплуа. Он был ведущим на каком-то из новогодних огоньков несколько лет назад. Не исключаем, что мы можем увидеть его и в этом году. Пока никаких репутационных потерь у него нет, по карману этот скандал не бьет», — отметил он.
Ранее Рудченко в пресс-центре НСН предрек сокращение гонораров народной артистке России Ларисе Долиной из-за ее репутации.
