Путин допустил, что «слитые» телефонные разговоры по Украине являются фейками
27 ноября 202517:13
«Слитые» в СМИ телефонные переговоры российских и американских высокопоставленных лиц по Украине могут быть фейками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На пресс-конференции в Бишкеке он отметил, что это может быть «действительно подслушанный разговор».
«Вообще-то это уголовное наказание - подслушивать. У нас во всяком случае подслушивать нельзя», - заключил глава российского государства.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не занимается «сливом» закрытых разговоров в СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
