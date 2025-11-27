Путин допустил, что «слитые» телефонные разговоры по Украине являются фейками

«Слитые» в СМИ телефонные переговоры российских и американских высокопоставленных лиц по Украине могут быть фейками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

За «сливом» прослушки помощника Путина стоят британцы и враги Трампа

На пресс-конференции в Бишкеке он отметил, что это может быть «действительно подслушанный разговор».

«Вообще-то это уголовное наказание - подслушивать. У нас во всяком случае подслушивать нельзя», - заключил глава российского государства.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не занимается «сливом» закрытых разговоров в СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
