Путин допустил, что «слитые» телефонные разговоры по Украине являются фейками

На пресс-конференции в Бишкеке он отметил, что это может быть «действительно подслушанный разговор».

«Вообще-то это уголовное наказание - подслушивать. У нас во всяком случае подслушивать нельзя», - заключил глава российского государства.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не занимается «сливом» закрытых разговоров в СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».