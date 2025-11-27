Европарламент пообещал никогда не признавать новые регионы РФ

Также в документе говорится о том, что в рамках любого соглашения по Украине Москва должна отказаться от данных территорий и возместить Киеву «материальный и нематериальный ущерб», а также вывести свои войска.

Уточняется, что из 651 присутствовавшего на голосовании евродепутата, резолюцию поддержал 401 человек, 70 высказались против, а ещё 90 - воздержались.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен выводить военных из Донбасса и признавать потерю территорий юридически, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».