СМИ: Гонорар Дмитрия Диброва вырос вдвое после утечки скандального видео

После скандального видео с расстегнутой ширинкой гонорар Дмитрия Диброва вырос вдвое - до 5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: В переписке Эпштейна нашли упоминание о секс-компромате на Трампа

По данным Mash, также с Дибровым ведутся переговоры о годовых контрактах на сумму около 50 миллионов рублей.

При этом неясно, действительно ли на записи запечатлён сам Дибров: источники избегают прямого ответа, отмечая лишь, что мужчина на видео «похож на 65-летнего телеведущего Дмитрия Диброва».

После поднявшейся шумихи шоумен улетел на Бали и ни с кем не общается. Со слов источника из окружения Диброва, из-за скандала пришлось отменить празднование его дня рождения в Москве и отметить его тихо за границей. Дибров надеется, что инцидент забудут и он не повлечёт последствий.

По информации Mash, Дибров вернётся в Россию в двадцатых числах ноября.

Ранее Дмитрий Дибров развелся со своей женой Полиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

