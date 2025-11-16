СМИ: Гонорар Дмитрия Диброва вырос вдвое после утечки скандального видео
После скандального видео с расстегнутой ширинкой гонорар Дмитрия Диброва вырос вдвое - до 5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, также с Дибровым ведутся переговоры о годовых контрактах на сумму около 50 миллионов рублей.
При этом неясно, действительно ли на записи запечатлён сам Дибров: источники избегают прямого ответа, отмечая лишь, что мужчина на видео «похож на 65-летнего телеведущего Дмитрия Диброва».
После поднявшейся шумихи шоумен улетел на Бали и ни с кем не общается. Со слов источника из окружения Диброва, из-за скандала пришлось отменить празднование его дня рождения в Москве и отметить его тихо за границей. Дибров надеется, что инцидент забудут и он не повлечёт последствий.
По информации Mash, Дибров вернётся в Россию в двадцатых числах ноября.
Ранее Дмитрий Дибров развелся со своей женой Полиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
