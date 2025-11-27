Также он отметил, что Волчанск почти полностью находится под контролем Вооружённых сил России, а в Северске российские военные заняли 1,7 тысяч зданий из восьми тысяч.

«Сворачивание фронта для Украины неизбежно, если ситуация в Купянске повторится на других участках», - цитирует RT главу государства.

Ранее Путин заявил, что Россия прекратит боевые действия после того, как войска Украины уйдут из занимаемых территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

