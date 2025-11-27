Путин: Красноармейск и Димитров полностью окружены
Российские войска полностью окружили Красноармейск и Димитров. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке заявил президент РФ Владимир Путин.
Также он отметил, что Волчанск почти полностью находится под контролем Вооружённых сил России, а в Северске российские военные заняли 1,7 тысяч зданий из восьми тысяч.
«Сворачивание фронта для Украины неизбежно, если ситуация в Купянске повторится на других участках», - цитирует RT главу государства.
Ранее Путин заявил, что Россия прекратит боевые действия после того, как войска Украины уйдут из занимаемых территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о невозможности юридически договориться с Украиной
- Путин назвал «чушью» заявления о том, что Лавров попал в опалу
- Путин: Красноармейск и Димитров полностью окружены
- Потусторонний магнит: Сериал «Очень странные дела» сравнили с «Гарри Поттером»
- Путин допустил, что «слитые» телефонные разговоры по Украине являются фейками
- Суматоха и нюансы: Зачем артисты указывают в райдере необычные требования
- Путин объяснил, когда Россия прекратит боевые действия на Украине
- Без ошибок не получится: Как банки проверяют подозрительные операции
- «Не бьет по карману»: Скандал с Дибровым не повредил его репутации
- Путин: Россия ждет делегацию США на следующей неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru