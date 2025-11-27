Путин заявил о невозможности юридически договориться с Украиной

Россия хочет договориться с Украиной, однако в настоящее время это юридически невозможно. Такое заявление на пресс-конференции сделал президент РФ Владимир Путин.

«Поставить точку»: Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским

Отвечая на вопросы журналистов, он указал, что подписывать какие-либо документы с нынешним руководством Украины бессмысленно.

«Они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы... Нам нужно, чтобы наши решение были международно признаны», - добавил глава российского государства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следовало заключить сделку по урегулированию конфликта на территории страны год или два назад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

