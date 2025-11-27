Отвечая на вопросы журналистов, он указал, что подписывать какие-либо документы с нынешним руководством Украины бессмысленно.

«Они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы... Нам нужно, чтобы наши решение были международно признаны», - добавил глава российского государства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следовало заключить сделку по урегулированию конфликта на территории страны год или два назад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

