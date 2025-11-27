Путин заявил о невозможности юридически договориться с Украиной
Россия хочет договориться с Украиной, однако в настоящее время это юридически невозможно. Такое заявление на пресс-конференции сделал президент РФ Владимир Путин.
Отвечая на вопросы журналистов, он указал, что подписывать какие-либо документы с нынешним руководством Украины бессмысленно.
«Они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы... Нам нужно, чтобы наши решение были международно признаны», - добавил глава российского государства.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следовало заключить сделку по урегулированию конфликта на территории страны год или два назад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
