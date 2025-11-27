Суматоха и нюансы: Зачем артисты указывают в райдере необычные требования
Необычные запросы звезд — это проверка для организаторов, заявил Александр Островский в пресс-центре НСН.
Артисты проверяют организаторов необычными требованиями, чтобы понять, насколько их внимательно читают, рассказал директор по развитию «Небо Рекордс» Александр Островский в пресс-центре НСН.
Декабрь у артистов — самый прибыльный сезон: частные вечеринки, корпоративы, выступления в ресторанах и клубах. Многие звезды могут запросить необычные вещи в свою гримерную. Островский уверен, что на самом деле им они не важны и не нужны.
«Необычные детали райдеров чаще всего существуют для проверки, читают ли вообще требования артистов или нет. Большая часть вбросов в новостях, например, про только зеленый M&M's - это просто проверка для организаторов. В новогодней и предновогодней суматохе эти нюансы все опускаются и упраздняются. За вечер возможно посетить три-четыре площадки, на которых придется сыграть. В этот момент уже не до эксцентричности райдера», — отметил он.
Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко рассказал в пресс-центре НСН, что повлияло на гонорар Шамана на корпоративах.
