Артисты проверяют организаторов необычными требованиями, чтобы понять, насколько их внимательно читают, рассказал директор по развитию «Небо Рекордс» Александр Островский в пресс-центре НСН.



Декабрь у артистов — самый прибыльный сезон: частные вечеринки, корпоративы, выступления в ресторанах и клубах. Многие звезды могут запросить необычные вещи в свою гримерную. Островский уверен, что на самом деле им они не важны и не нужны.