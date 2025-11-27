«Планеты и супергерои»: Юлия Пересильд о своей группе, детях и киномиллиардах
Юлия Пересильд в эфире НСН рассказала о трех мини-альбомах группы МАNДРАГОРА и назвала детей супергероями, которых надо поддерживать.
Музыка: Космос – это образ
Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Юлия Пересильд в интервью НСН рассказала о развитии рок-группы «МАNДРАГОРА», сравнила детей с супегероями и анонсировала совместное выступление с дочерью Аней и другими звездами.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
***
Последний осенний уикенд будет насыщен большим количеством ярких рок-концертов в двух столицах. Московских фанатов порадуют Найк Борзов, «Крематорий» и «СЛОТ», Гарик Сукачев соберет «СКА Арену» в Санкт-Петербурге, кроме того, в городе на Неве выступят «Сурганова и оркестр», «Пикник» и «Ундервуд».
«Ленинград» закроет осенний сезон двумя концертами в Калининграде, Вячеслав Бутусов отправится в Ярославль, «Алиса» - в Воронеж, «Чиж» - в Томск, а «КняZz» - в Ижевск.
Юлия Пересильд с ее группой «МАNДРАГОРА» выступят в пятницу в Москве с симфоническим оркестром. Она рассказала, как в программе «Планета лёгкого поведения» сошлись три мини-альбома: «Венера», «Земля» и вышедший недавно «Марс».
«Группе 17 января исполняется всего два года, поэтому подытоживать что-либо нам еще рано. Скорее, это три части одного альбома. Сейчас продолжается период нашего взросления и для двух лет это хороший, полноценный, большой альбом. При этом у трех «планет», трех EP соответственно, совершенно разное настроение. «Венера» - больше любовная лирика. «Земля» – это такое летнее, танцевальное, светлое настроение, а «Марс» – это уже прямо рок, Володя (гитарист группы «МАNДРАГОРА» Владимир Корниенко - прим. НСН) даже сменил гитару, из крайности в крайность. В альбом «Марс», который записывали на студии Vintage Records, вошли более поздние песни, в эту сторону мы идем и развиваемся. Это путь, по которому можно проследить за нашим развитием. Это все равно одно целое, но меняющееся в процессе. Сложно сказать, будем ли мы «покорять» другие планеты и галактики. Все-таки мы не от названия идем, сначала материал собирается, а потом уже придумывается какая-то система. Что касается связи космической темы с фильмом «Вызов» и полетом в космос, наверное, невольно, каким-то краем это нас коснулось. Но на самом деле у нас только одна песня про космос. Это, скорее такой образ», - отметила она.
Пересильд также объяснила, почему для концерта была выбрана «театральная» площадка, и должны ли фанаты «МАNДРАГОРы» прыгать на концертах.
«Я все же больше театральный человек, а наши слушатели и зрители – это пока люди, которые все-таки ходят в театры и привыкли сидеть. У нас не самая танцевальная музыка, хотя есть и такие песни, их становится больше. Выступление с оркестром – это больше театральный формат. Центр исполнительских искусств (бывший «Градский Холл») в этом смысле очень классное место. Эта широта оркестра дает свой вайб: планета, космос, бесконечность, легкость, что-то такое. Пока не везде на наших песнях можно скакать. Я, например, когда хожу на концерты, люблю сидеть. Когда я сижу, то могу послушать нюансы. Я очень занудный зритель в этом смысле, мне необходимо слышать каждое слово. Если я на концерте не слышу слов, для меня это катастрофа, я не могу подключиться. Мне надо смотреть, слушать, понимать, про что, чем меня в этот момент кормят и насыщают. Это не значит, что я не люблю потанцевать, но очень часто я прихожу на концерты, как на процесс», - разъяснила актриса.
Театр: Дети становятся супергероями!
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных мистическая драма «Гроза. Искушение» в Театре Гоголя и гастромюзикл «Москва от заката до рассвета».
Театралы Петербурга активно скупали билеты на «Дни Турбиных» и «Дядю Ваню» в постановке Сергея Безрукова.
Ну а Юлия Пересильд рассказала, что 10 декабря выйдет в Москве на одну сцену с дочерью Аней и другими звездами в рамках премьеры спектакля «Особенный концерт».
«Это благотворительный спектакль-концерт, посвященный нашим детям, который делает режиссер Алексей Франдетти. По составу будут группа «МАNДРАГОРА», детский хор Большого театра, Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд, Вахтанг, Марина Александрова, Лена Николаева, Петр Налич, Паша Акимкин, я и наш подопечный. Может быть, даже Баста забежит, если успеет. Мы делаем эту большую театральную постановку, открывая тему, которая сегодня для меня очень громко звучит. О том, что наши дети, совершая маленькие достижения из разряда: научился брать ложку, самостоятельно что-то себе приготовил, сделал первый шаг, первый раз вертикализировавшись, они становятся супергероями. Совершая каждый день какие-то маленькие для нас, но большие для себя подвиги, они еще и обладают огромным количеством других ресурсов, про которые мы не знаем, не можем в них разглядеть. На самом деле они светлые, добрые, чистые, у них прекрасно работает фантазия. Этот концерт посвящен таким супергероям, нашим детям, которые рядом с нами, большими артистами и сильными людьми, окончательно подтверждают свой супергеройский статус. Им очень нужна поддержка, и тогда у них все получится», - подчеркнула актриса.
Кино: Орейро и миллиардеры
Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. В числе его главных премьер комедия «Письмо Деду Морозу» с Иваном Охлобыстиным и Наталией Орейро (на фото) и психологический триллер с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном «Умри моя любовь», прогремевший в этом году на Каннском фестивале. При этом эксперты считают, что самым популярным вновь станет фильм-миллиардер «Иллюзия обмана 3».
Ну а вышедший 1 января фильм с Юлией Пересильд «Финист. Первый богатырь» по-прежнему остается на втором месте среди самых успешных релизов 2025 года. По словам актрисы, она даже не знала, что эта картина заработала в прокате уже более 2,7 миллиардов рублей.
«Я не знала, сколько он собрал. Это, безусловно, важно, но в большей степени для продюсеров, хотя и для артистов участвовать в проекте, который собрал больше миллиарда, это имеет значение, это здорово. Изначально «Финист» — это все-таки коммерческое кино, которое должно собирать. У каждого фильма своя цель, и когда цель достигается, значит все правильно. За сборами «Вызова» я тоже не следила, но, конечно, не обесцениваю эту историю. Мой 2025-й был больше не киногодом, а полностью прошел под знаком группы «МАNДРАГОРА». С ней мы пока до миллиарда не дошли, но у нас другие цели», - заключила собеседница НСН.
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Усложнит жизнь: Вход в школы по биометрии назвали тратой средств
- Италия выдала ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
- Россияне рассказали о главных финансовых страхах в 2026 году
- «Думайте о людях, а не заводах»: Льготные кредиты не помогут «АвтоВАЗу»
- В Госдуме исключили ограничение работы eSIM в РФ
- Холдинг Readovka объявил о покупке агентства Ura.ru
- «Планеты и супергерои»: Юлия Пересильд о своей группе, детях и киномиллиардах
- Европарламент пообещал никогда не признавать новые регионы РФ
- Путин заявил о невозможности юридически договориться с Украиной
- Путин назвал «чушью» заявления о том, что Лавров попал в опалу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru