1

Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Юлия Пересильд в интервью НСН рассказала о развитии рок-группы «МАNДРАГОРА», сравнила детей с супегероями и анонсировала совместное выступление с дочерью Аней и другими звездами.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

***

Последний осенний уикенд будет насыщен большим количеством ярких рок-концертов в двух столицах. Московских фанатов порадуют Найк Борзов, «Крематорий» и «СЛОТ», Гарик Сукачев соберет «СКА Арену» в Санкт-Петербурге, кроме того, в городе на Неве выступят «Сурганова и оркестр», «Пикник» и «Ундервуд».

«Ленинград» закроет осенний сезон двумя концертами в Калининграде, Вячеслав Бутусов отправится в Ярославль, «Алиса» - в Воронеж, «Чиж» - в Томск, а «КняZz» - в Ижевск.

Юлия Пересильд с ее группой «МАNДРАГОРА» выступят в пятницу в Москве с симфоническим оркестром. Она рассказала, как в программе «Планета лёгкого поведения» сошлись три мини-альбома: «Венера», «Земля» и вышедший недавно «Марс».

«Группе 17 января исполняется всего два года, поэтому подытоживать что-либо нам еще рано. Скорее, это три части одного альбома. Сейчас продолжается период нашего взросления и для двух лет это хороший, полноценный, большой альбом. При этом у трех «планет», трех EP соответственно, совершенно разное настроение. «Венера» - больше любовная лирика. «Земля» – это такое летнее, танцевальное, светлое настроение, а «Марс» – это уже прямо рок, Володя (гитарист группы «МАNДРАГОРА» Владимир Корниенко - прим. НСН) даже сменил гитару, из крайности в крайность. В альбом «Марс», который записывали на студии Vintage Records, вошли более поздние песни, в эту сторону мы идем и развиваемся. Это путь, по которому можно проследить за нашим развитием. Это все равно одно целое, но меняющееся в процессе. Сложно сказать, будем ли мы «покорять» другие планеты и галактики. Все-таки мы не от названия идем, сначала материал собирается, а потом уже придумывается какая-то система. Что касается связи космической темы с фильмом «Вызов» и полетом в космос, наверное, невольно, каким-то краем это нас коснулось. Но на самом деле у нас только одна песня про космос. Это, скорее такой образ», - отметила она.

Пересильд также объяснила, почему для концерта была выбрана «театральная» площадка, и должны ли фанаты «МАNДРАГОРы» прыгать на концертах.

«Я все же больше театральный человек, а наши слушатели и зрители – это пока люди, которые все-таки ходят в театры и привыкли сидеть. У нас не самая танцевальная музыка, хотя есть и такие песни, их становится больше. Выступление с оркестром – это больше театральный формат. Центр исполнительских искусств (бывший «Градский Холл») в этом смысле очень классное место. Эта широта оркестра дает свой вайб: планета, космос, бесконечность, легкость, что-то такое. Пока не везде на наших песнях можно скакать. Я, например, когда хожу на концерты, люблю сидеть. Когда я сижу, то могу послушать нюансы. Я очень занудный зритель в этом смысле, мне необходимо слышать каждое слово. Если я на концерте не слышу слов, для меня это катастрофа, я не могу подключиться. Мне надо смотреть, слушать, понимать, про что, чем меня в этот момент кормят и насыщают. Это не значит, что я не люблю потанцевать, но очень часто я прихожу на концерты, как на процесс», - разъяснила актриса.

