«Тут срабатывает история, которая касается растянутых во времени сериалов, например, «Гарри Поттер», «Звездные войны», сериал «Друзья». В каждом случае это полюбившиеся герои, за которыми интересно следить. Поэтому каждая новая серия привлекает ту же самую аудиторию, которая намагнитилась еще со времени премьеры самого первого эпизода. Люди очень любят мистику, магию, что-то потустороннее, фантастику. Сами герои тоже попали в зрителя, это обыкновенные простые ребята, которые ничем не отличаются от нас. Лично мне было интересно следить за эволюцией героев. Люди не успевают забыть героев, как появляется продолжение, идеальное время выхода. Зрители успевают соскучиться, но не успевают забыть», - объяснил он.

Григорьев подчеркнул, что об успехе сериала также свидетельствует тот факт, что удалось сохранить всех главных героев, актеры не отказались от проекта за столько лет.

«Про актеров можно говорить, что они подобраны гениально или ужасно, это уже неважно, этот выбор сам доказал свою удачность. Если бы этот союз персонажей не работал, были бы замены, или проект бы просто развалился. Это очень удачный случай, когда изначальный кастинг не развалился со временем, что бывает не так часто. Зачастую актеров приходится менять, что-то придумывать с героями. Здесь никто из молодых ребят не ушел, они были заинтересованы не только в деньгах, это им самим интересно, этот проект дает им новые знакомства и пути куда-то. Это идеальный пример творческого сотрудничества, маркетинга и продвижения сериала, попадания в интересы зрителя», - заключил собеседник НСН.

Накануне вышла первая часть финального сезона приключенческого сай-фая (научная фантастика - прим. НСН) про друзей из небольшого городка, куда регулярно наведываются монстры из параллельного измерения. Действие новых серий происходит осенью 1987 года. К актерскому составу в новых сериях присоединилась звезда франшизы «Терминатор» Линда Хэмилтон. Первый сезон проекта вышел в июле 2016 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

