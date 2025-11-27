Путин назвал «чушью» заявления о том, что Лавров попал в опалу

На пресс-конференции в Бишкеке он указал, что ни в какую опалу министр не попал, просто «у него свой график работы».

«Он доложил мне, сказал, чем будет заниматься, в какое время он этим занимается... готовится к встрече с американскими партнёрами», - заключил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить вбросам о якобы «пропаже» Лаврова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».