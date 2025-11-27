Холдинг Readovka объявил о покупке агентства Ura.ru
Холдинг «Ридовка» (Readovka) объявил о приобретении ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», основным активом которого является информационное агентство Ura.ru.
В заявлении говорится, что и агентство, и другие проекты, продолжат работать в привычном формате. При этом редакционную политику будут формироват «команда действующих журналистов и редакторов».
Также в холдинге отметили, что Ura.ru является одним из крупнейших российских информационных агентств, и его приобретение позволит усилить работу с региональной повесткой.
«Влияние ra.ru на Урале и федеральном уровне сложно переоценить», - добавили в «Ридовке».
Ранее глава издательского дома News Media Арам Габрелянов заявил, что приобрёл Telegram-канал Baza, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
