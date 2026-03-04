Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении актера Трескунова

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении актера Семена Трескунова (признан в России иностранным агентом). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, 26-летний Трескунов в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка осуществления деятельности иноагента.

«Однако с ноября 2025 года по настоящее время, находясь за пределами Российской Федерации, в нарушение порядка деятельности иностранного агента продолжил распространение сообщений и материалов в одной из социальных сетей без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», - отметили в ведомстве.

Материалы прокурорской проверки направили в следственный орган для решения вопроса о возбуждении против актера уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

Ранее столичная прокуратура потребовала завести дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента на комика Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом).

