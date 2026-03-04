«Заскорузлый формат!»: Противники ЕГЭ отбили аргумент о поступлениях «по звонку»
В ЕГЭ меньше коррупционной составляющей, но эту систему оценки все равно надо менять, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Если взять лучшее из системы ЕГЭ и классической системы аттестации, получится приемлемый новый механизм поступления в вузы, а с коррупцией придется бороться и дальше, заявил НСН глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В случае отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России вернутся практика поступления «по звонкам» и платные подготовительные курсы при вузах, заявил ранее РИА Новости президент РУДН, бывший министр образования и один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов. Он подчеркнул, что «значительная часть мест на дефицитные специальности будет занята по звонкам от начальства».
«От той практики, которая действовала до ЕГЭ, отошли много лет назад и все заметно поменялось. ЕГЭ тоже реформировался, систематизировался, исключались возможности для коррупционных проявлений, каждый год вводили дополнительные ограничения, правила. Что касается так называемого «телефонного права», то и по ЕГЭ заметно меньше, но большие скандалы такого рода происходят», - заявил Нилов.
По мнению парламентария, необходимо создать механизм аттестации, который бы совмещал в себе лучшее из ЕГЭ и классической системы оценки. Вместе с тем, он признал, что попасть в вузы станет сложнее, особенно абитуриентам из регионов.
«У ЕГЭ есть плюс: возможность молодежи из глубинки поступить в столичный вуз. Но у нас и в советское время действовала система квотирования. Поэтому надо взять все самое лучшее из ЕГЭ и добавить самое лучшее из классической системы оценки. Тогда может появиться хороший механизм. Даже с хорошими баллами по ЕГЭ сегодня многие студенты не могут поступить на бюджет из-за олимпиадников, льготных категорий… Встречаясь со студентами, я прошу поднять руки тех, кто оплачивал репетитора перед тем как поступить - абсолютное большинство проходят платные курсы», - отметил Нилов.
Новая система должна дать определенный положительный эффект, утверждает парламентарий.
«Главный вред ЕГЭ в том, что происходит некое натаскивание и нет полноценной оценки глубины знаний, хода мыслей. Этот механизм оценки тестового формата очень заскорузлый. Нужен механизм, позволяющий раскрыть ход мыслей и выявить потенциал. Человек может ситуационно ошибаться в чем-то из-за нервного напряжения, нового места, другого преподавателя, но если он правильно мыслит, то у него есть потенциал для получения дальнейших знаний», - заключил депутат.
После сокращения числа платных мест в вузах может вырасти стоимости обучения на самых популярных направлениях, рассказал ранее НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
