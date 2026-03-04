Если взять лучшее из системы ЕГЭ и классической системы аттестации, получится приемлемый новый механизм поступления в вузы, а с коррупцией придется бороться и дальше, заявил НСН глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В случае отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России вернутся практика поступления «по звонкам» и платные подготовительные курсы при вузах, заявил ранее РИА Новости президент РУДН, бывший министр образования и один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов. Он подчеркнул, что «значительная часть мест на дефицитные специальности будет занята по звонкам от начальства».

«От той практики, которая действовала до ЕГЭ, отошли много лет назад и все заметно поменялось. ЕГЭ тоже реформировался, систематизировался, исключались возможности для коррупционных проявлений, каждый год вводили дополнительные ограничения, правила. Что касается так называемого «телефонного права», то и по ЕГЭ заметно меньше, но большие скандалы такого рода происходят», - заявил Нилов.