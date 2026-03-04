В Иране пока не определили сроки избрания нового верховного лидера
4 марта 202612:17
Сроки избрания нового верховного лидера Ирана еще не определены. Об этом заявил член занимающегося выборами совета экспертов аятолла Моджтаба Хосейни, сообщает агентство IRNA.
«Этот вопрос требует изучения перечня условий и консультаций, чтобы его решить», - подчеркнул аятолла.
Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и члены его семьи были убиты в результате масштабной военной операции США и Израиля. По данным СМИ, следующим верховным лидером республики избрали сына погибшего религиозного и политического деятеля Моджтабу Хаменеи.
