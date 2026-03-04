В Иране пока не определили сроки избрания нового верховного лидера

Сроки избрания нового верховного лидера Ирана еще не определены. Об этом заявил член занимающегося выборами совета экспертов аятолла Моджтаба Хосейни, сообщает агентство IRNA.

Президент, главный судья и член ССК ИРИ примут обязанности Хаменеи

«Этот вопрос требует изучения перечня условий и консультаций, чтобы его решить», - подчеркнул аятолла.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и члены его семьи были убиты в результате масштабной военной операции США и Израиля. По данным СМИ, следующим верховным лидером республики избрали сына погибшего религиозного и политического деятеля Моджтабу Хаменеи.

ФОТО: РИА Новости
