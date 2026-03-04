У берегов Шри-Ланки потерпел крушение иранский фрегат Dena
Фрегат ВМС Ирана Dena потерпел крушение у берегов Шри-Ланки. Об этом сообщает портал Asia Net News.
Судно подало сигнал бедствия в Индийском океане недалеко от Шри-Ланки. Как сообщил глава ланкийского МИД Виджита Херат, на борту фрегата находились 180 человек. Были спасены 30 моряков, их доставили в больницу.
Как сообщает агентство Reuters, в результате ЧП пострадали по меньшей мере 78 человек, пропал 101 член экипажа.
Причина инцидента не установлена. По данным СМИ, судно могла атаковать американская атомная подводная лодка.
Между тем в Средиземном море российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке со стороны украинских безэкипажных катеров, были спасены 30 членов экипажа.
