«Главная тенденция – это поляризация сегмента. Средний класс ушел, нижний средний сегмент ушел в верхний «эконом», верх среднего сегмента ушел в нижний люкс. Середины просто нет. Самый высокий рост показывает рынок фастфуда, это было во все кризисы, но сейчас особенно положительная динамика. Фастфуд – это аскетичная продуктовая матрица, сырье не самое дорогое, технологии заморозки. Поэтому сегмент питания вне дома будет менять свой фокус на то, чтобы делать меню более дешевым и маленьким. Раньше потребитель относился к посещению ресторана как к особому поводу, к тому, что надо заслужить, это праздник. Постепенно мы вернулись к такому же поведению потребителя. Сегмент люкса в кризис обычно стагнирует, но сейчас это означает работать в минус. Если мы сделали выручку такую, как в прошлом феврале, это уже не стагнация, это минус, потому что инфляция слишком высока, а расходы растут», - рассказала она.

По ее словам, люди переходят в рестораны столового типа, а также заказывают готовую еду в магазинах.

«Я не могу сказать, что люди стали меньше питаться вне дома, просто поменяли сценарий. У нас всегда был популярен фастфуд и рестораны столового типа, где ты с подносом ходишь. Там более широкий продуктовый портфель. Не стоит забывать, что с 2015 года сегмент питания вне дома забирает продуктовый ретейл, который делает большие линейки кулинарии, прекрасно отрабатывают меню. Они всегда будут в выигрыше по финансовой модели, другая рентабельность и наценка», - добавила она.

При этом она отметила, что отмена НДС вряд ли сильно спасет ситуацию.

«Что касается отмены НДС для малых и средних предприятий общепита, я думаю, что это приведет к дроблению. Я вообще не видела индивидуальных предпринимателей на рынке, кроме шаурмечных. Это соблазн обходить закон. Но я не думаю, что это поможет. 22% - это, конечно, выстрел в упор, потому что рентабельность была и так очень маленькой. Но многим будет проще закрыться», - заключила собеседница НСН.

Большая часть крупных игроков предприятий общественного питания почувствует облегчение после освобождения их от НДС, это не решит все проблемы, но продержаться до лучших времен поможет. Об этом НСН рассказал ресторатор, глава винного города «Белый мыс» Дмитрий Левицкий.

