Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 марта
Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 8 и 9 марта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«8 и 9 марта парковка... будет бесплатной. В том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 руб. в час и в зонах динамического тарифа», — написал градоначальник.
При этом столичные парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме, пишет RT.
Между тем в Москве на Тверском бульваре открыли приуроченную к 8 Марта фотовыставку Градостроительного комплекса «Сильные “женщины” метростроения». Проект посвящен тоннелепроходческим механизированным комплексам.
