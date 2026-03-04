Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 марта

Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 8 и 9 марта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«8 и 9 марта парковка... будет бесплатной. В том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 руб. в час и в зонах динамического тарифа», — написал градоначальник.

При этом столичные парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме, пишет RT.

Между тем в Москве на Тверском бульваре открыли приуроченную к 8 Марта фотовыставку Градостроительного комплекса «Сильные “женщины” метростроения». Проект посвящен тоннелепроходческим механизированным комплексам.

