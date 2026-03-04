Число заключенных в России достигло исторического минимума

Выступая в Совете Федерации он уточнил, что в следственных изоляторах и местах лишения свободы содержатся 308 тысяч человек.

По словам Давыдова, такого результата удалось достичь за счёт курса на гуманизацию законодательства и правоприменительной практики.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что решение об отравке в СИЗО по обвинению в небольших правонарушениях не всегда является обоснованным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

