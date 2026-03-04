Онищенко: Новый штамм COVID-19 может появиться через 9-10 лет
Геннадий Онищенко опроверг наличие новых штаммов коронавируса в данный момент и призвал СМИ не пугать людей.
COVID-19 исчерпал свой пандемический потенциал, сейчас новых штаммов нет, однако их появление не исключено в будущем. Об этом в пресс-центре НСН рассказал заслуженный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Омикрон да, есть клайды, которые идут, но новых штаммов нет, COVID-19 исчерпал свой пандемический потенциал. Это не значит, что человечество не столкнется с новым штаммом, но за этим ведется постоянный мониторинг. Как правило, это 9-10 лет. За последние недели у нас порядка 5-6 тысяч заболевших, при этом еще многие являются просто носителями. И, конечно, есть стертые формы, которые проходят практически незамеченными. Но пугать не надо», - рассказал он.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что Штамм коронавируса XFG (Стратус) является доминирующим в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
