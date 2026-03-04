В США бейсбольный матч приостановили из-за пеликана
Матч по бейсболу в Санта-Барбаре в США прервали из-за пеликана. Об этом пишет USA Today.
По данным газеты, инцидент произошел во время игры команд Университета Лойолы Мэримаунт и Калифорнийского университета. Пеликан запутался в сетке, один из болельщиков помог ему освободиться. Позже птица оказалась на поле. Пеликана завернули в полотенце и унесли в безопасное место.
Встречу пришлось прервать, ее возобновили спустя несколько минут.
Ранее стало известно, что хоккейный матч между «Сочи» и московским ЦСКА остановили после первого периода из-за угрозы атаки беспилотников на территории Сириуса и Сочи.
Горячие новости
- В США бейсбольный матч приостановили из-за пеликана
- «Заскорузлый формат!»: Противники ЕГЭ отбили аргумент о поступлениях «по звонку»
- Онищенко: Новый штамм COVID-19 может появиться через 9-10 лет
- В Иране пока не определили сроки избрания нового верховного лидера
- Онищенко объяснил, как использовать увлажнитель воздуха при аллергии
- Страдает даже люкс: Рестораны предупредили о новой волне закрытий
- «Нужна генеральная уборка!»: Онищенко назвал сроки начала аллергии в 2026 году
- Песков призвал МОК прояснить позицию по отстранению спортсменов из РФ
- Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море
- Нефть в пробке: Кто страдает из-за атаки Ирана на танкеры в Ормузском проливе