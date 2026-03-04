В США бейсбольный матч приостановили из-за пеликана

Матч по бейсболу в Санта-Барбаре в США прервали из-за пеликана. Об этом пишет USA Today.

По данным газеты, инцидент произошел во время игры команд Университета Лойолы Мэримаунт и Калифорнийского университета. Пеликан запутался в сетке, один из болельщиков помог ему освободиться. Позже птица оказалась на поле. Пеликана завернули в полотенце и унесли в безопасное место.

Встречу пришлось прервать, ее возобновили спустя несколько минут.

Ранее стало известно, что хоккейный матч между «Сочи» и московским ЦСКА остановили после первого периода из-за угрозы атаки беспилотников на территории Сириуса и Сочи.

