Онищенко объяснил, как использовать увлажнитель воздуха при аллергии
Отдушки, добавленные в увлажнитель воздуха, могут спровоцировать реакцию организма, ослабленного в период аллергии, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Лучше не перегружать организм, добавляя масла и отдушки в увлажнитель воздуха в период аллергии. Об этом в пресс-центре НСН рассказал заслуженный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Если мы заливаем в увлажнитель воздуха воду – это одно дело, а если мы добавляем какие-то отдушки, запахи, то неизвестно, какой они дадут эффект на спровоцированную иммунную систему и организм. До цветения растений мы же воздух увлажняем без всяких добавок. А потом просто влажный воздух естественен для нас. Так что я бы не рекомендовал что-то добавлять в увлажнитель воздуха. Это дополнительная нагрузка на ваш организм», - рассказал он.
Ранее Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что после зимы всегда рекомендуется проведение генеральной уборки в квартире, чтобы вычистить всю пыль из всех щелей и мебели, которая также может провоцировать аллергию.
