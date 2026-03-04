Лучше не перегружать организм, добавляя масла и отдушки в увлажнитель воздуха в период аллергии. Об этом в пресс-центре НСН рассказал заслуженный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

﻿{{related_post_V1Qf77891H}}

«Если мы заливаем в увлажнитель воздуха воду – это одно дело, а если мы добавляем какие-то отдушки, запахи, то неизвестно, какой они дадут эффект на спровоцированную иммунную систему и организм. До цветения растений мы же воздух увлажняем без всяких добавок. А потом просто влажный воздух естественен для нас. Так что я бы не рекомендовал что-то добавлять в увлажнитель воздуха. Это дополнительная нагрузка на ваш организм», - рассказал он.

Ранее Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что после зимы всегда рекомендуется проведение генеральной уборки в квартире, чтобы вычистить всю пыль из всех щелей и мебели, которая также может провоцировать аллергию.

