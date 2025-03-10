«Роднина» и Йовович: Какие фильмы в прокате не оправдали ожидания кинотеатров
Отсутствие продолжительных выходных на 8 марта помешало ряду фильмов заработать в прокате в начале марта, сказал НСН Алексей Воронков.
Фильм «Царевна-лягушка» может рассчитывать на кассу до 500 миллионов рублей, а общие сборы «Родниной» после первого провального уикенда будут зависеть от «сарафанного радио», сообщил в беседе с НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.
Фильм «Царевна-лягушка» с Никитой Кологривым в роли Кощея возглавил кинопрокат в первые же выходные после премьеры, собрав 201 миллион рублей за четыре дня, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. Воронков отметил, что сборы «Царевны-лягушки» соответствуют ожиданиям кинотеатров.
«Кинотеатры надеялись, что "Царевна-лягушка" сработает чуть лучше, пару месяцев назад ставили на сборы на уровне миллиарда рублей. Когда появились материалы, и мы уже могли посмотреть фильм целиком, поняли, что в этот период у картины максимум будет 500 миллионов рублей, пока на 500 она вытягивает. За ближайшие две-четыре недели проката 500 миллионов набежит. Да, нам бы хотелось, чтобы эти праздничные выходные отработались поинтереснее, но давайте будем честны сами с собой. Если в 2024 году выходных было чуть больше, то в этом году у нас всего два выходных дня. Потому сравнивать этот год с прошлым некорректно», - заявил он.
На втором месте держится «Пророк. История Александра Пушкина» (150,8 миллиона рублей), а спортивная драма «Роднина» заняла лишь четвертое место по сборам (76,7 миллиона рублей).
«Думаю, "Пророк" на своем "сарафане" еще поработает и дотянет пару сотен миллионов. Что касается "Родниной", старт проката пока оцениваем, как слабый. Однако, к примеру, у взрослого фильма "Любовь Советского Союза" тоже был несильный старт, но на "сарафане" картина раскачалась. Потенциал "Родниной" можно будет оценить после первых выходных, посмотрим, как сработает "сарафан"», - заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).
Зарубежное фэнтези «В потерянных землях» с Милой Йовович заработало 39,5 миллиона рублей, стартовав с пятого места. Воронков добавил, что заработать достойную кассу на первом уикенде фильму помешало отсутствие рекламы.
«О фильме с Милой Йовович ничего не могу сказать, не видел. В моем понимании рекламы было недостаточно, это решение выпускающая компания приняла, основываясь на самом материале. Возможно, они не верили, что в российский праздник сработает иностранный контент, либо уровень материала такой, что вкладывать в его рекламу дистрибьютор посчитал нецелесообразным», - пояснил Воронков.
Ранее сообщалось, что посещаемость российских кинотеатров по итогам февраля оказалась ниже значений прошлого года (8,9 миллиона человек против 13,3 миллиона), общий бокс-офис сократился с 4,8 миллиарда рублей до 3,8 миллиарда.
Как отмечала член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), соучредитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская, посещаемость российских кинотеатров по итогам февраля оказалась гораздо ниже в этом году из-за слабых киноновинок, передает «Радиоточка НСН»
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