«Роднина» и Йовович: Какие фильмы в прокате не оправдали ожидания кинотеатров

Фильм «Царевна-лягушка» с Никитой Кологривым в роли Кощея возглавил кинопрокат в первые же выходные после премьеры, собрав 201 миллион рублей за четыре дня, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. Воронков отметил, что сборы «Царевны-лягушки» соответствуют ожиданиям кинотеатров.

«Кинотеатры надеялись, что "Царевна-лягушка" сработает чуть лучше, пару месяцев назад ставили на сборы на уровне миллиарда рублей. Когда появились материалы, и мы уже могли посмотреть фильм целиком, поняли, что в этот период у картины максимум будет 500 миллионов рублей, пока на 500 она вытягивает. За ближайшие две-четыре недели проката 500 миллионов набежит. Да, нам бы хотелось, чтобы эти праздничные выходные отработались поинтереснее, но давайте будем честны сами с собой. Если в 2024 году выходных было чуть больше, то в этом году у нас всего два выходных дня. Потому сравнивать этот год с прошлым некорректно», - заявил он.