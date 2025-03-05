СМИ: Посещаемость кинотеатров в феврале упала до 8,9 млн человек

Посещаемость российских кинотеатров по итогам февраля оказалась ниже значений прошлого года (8,9 млн человек против 13,3 млн), общий бокс-офис сократился с 4,8 млрд рублей до 3,8 млрд. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Отмечается, что пиковый период пришелся на 13–19 февраля, когда было куплено 2,8 млн билетов. Эти показатели оказались на 20% ниже, чем за аналогичный период 2024-го.

Как отметил гендиректор российского офиса Comscore Роман Исаев, снижение посещаемости кинозалов в феврале обусловлено оттоком зрителей в сторону стримингов и отсутствием разнообразия репертуара. По словам эксперта, многим «нечего смотреть в кинотеатрах». В прошлом году на экран вышли более сильные проекты, в частности, «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. В текущем году таких релизов нет: не оправдали ожиданий рынка ни «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова, ни «Красный шелк» Андрея Волгина.

Эксперты считают, что до мая в кинопрокате не появится новых проектов, которые претендуют на сборы в 1 млрд рублей, и заработок кинотеатров окажется ниже, чем в 2024 году.

Между тем в России число пользователей онлайн-кинотеатров в 2024 году увеличилось до 58 млн, годом ранее оно составляло 45 млн, пишут Известия.

