Йовович вместо Бонда: Фильм «В потерянных землях» назвали «середнячком для фанатов»
Экранизация романа Джорджа Мартина с Милой Йовович не станет блокбастером в российском прокате, но понравится фанатам, заявил НСН Роман Григорьев.
Отсутствие зрелищных киноновинок уровня проектов про Бэтмена и Джеймса Бонда в российских кинотеатрах позволит фэнтези «В потерянных землях» привлечь внимание зрителей, допустил в разговоре с НСН кинокритик Роман Григорьев.
Экранизация романа Джорджа Мартина, по книгам которого также сняли «Игру престолов» и «Дом Дракона», в России выходит в прокат с 6 марта. Главную роль в картине исполнила Мила Йовович, режиссером выступил Пол У. С. Андерсон. Григорьев заявил, что картина понравится фанатам жанра, однако при более конкурентном прокате зритель бы выбрал другой фильм.
«Думаю, у Милы Йовович есть стабильный штат поклонников у нас в стране. Картины в стиле "Игры престолов" и фэнтези дико нравятся фанатам, они гарантировано обеспечивают часть проката. Однако зритель все же привык к блокбастерам, называя их зрелищными киноновинками. Фильм с Милой Йовович – скорее середнячок, это даже не бесконечные катастрофы, боевики и триллеры с Лиамом Нисоном, а работы уровнем чуть ниже. При наличии в прокате очередного "Бэтмена" или фильма о Джеймсе Бонде зритель скорее бы пошел туда. В нынешних реалиях выбора нет, придется вместо Джеймса Бонда смотреть на Милу Йовович», - уточнил он.
В свою очередь кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что зарубежная аудитория приняла проект неоднозначно, отметив, что картина уступает «Игре престолов».
«Это абсолютно непредсказуемая история. Я еще не видел фильм, но в СМИ его сильно ругают. Надо смотреть, как пройдет первый уикенд, и каким будет сарафанное радио. С одной стороны, у нас действительно нет таких больших фильмов, и Мила Йовович замечательная актриса. Однако я читал, что картина значительно уступает "Игре престолов", режиссер не совсем справился с масштабом проекта. При этом с удовольствием посмотрю фильм в прокате», - пояснил Шнейдеров.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) рассказал «Радиоточке НСН», что среди сериалов российский зритель чаще выбирает не масштабное фэнтези, а серьезные реалистичные проекты.
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