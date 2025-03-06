Йовович вместо Бонда: Фильм «В потерянных землях» назвали «середнячком для фанатов»

Экранизация романа Джорджа Мартина, по книгам которого также сняли «Игру престолов» и «Дом Дракона», в России выходит в прокат с 6 марта. Главную роль в картине исполнила Мила Йовович, режиссером выступил Пол У. С. Андерсон. Григорьев заявил, что картина понравится фанатам жанра, однако при более конкурентном прокате зритель бы выбрал другой фильм.

«Думаю, у Милы Йовович есть стабильный штат поклонников у нас в стране. Картины в стиле "Игры престолов" и фэнтези дико нравятся фанатам, они гарантировано обеспечивают часть проката. Однако зритель все же привык к блокбастерам, называя их зрелищными киноновинками. Фильм с Милой Йовович – скорее середнячок, это даже не бесконечные катастрофы, боевики и триллеры с Лиамом Нисоном, а работы уровнем чуть ниже. При наличии в прокате очередного "Бэтмена" или фильма о Джеймсе Бонде зритель скорее бы пошел туда. В нынешних реалиях выбора нет, придется вместо Джеймса Бонда смотреть на Милу Йовович», - уточнил он.