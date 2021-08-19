«Я их вертела и крутила». Волочкова готова представить Россию на Олимпиаде
Известная балерина не удивилась изменениям в программе международных состязаний и даже придумала название для своего выступления из трех слов.
Звезды российского балета Анастасия Волочкова и Николай Цискаридзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценили перспективу включения балета вслед за брейк-дансом в число олимпийских видов спорта.
Ранее в четверг Международный олимпийский комитет (МОК) представил список видов спорта, которые войдут в программу Олимпиады-2024 в Париже. Впервые в истории на Олимпиаде пройдут соревнования по брейк-дансу. При этом из программы Игр исключены карате, бейсбол и софтбол.
«Меня уже ничего не удивляет в этой жизни, даже брейк-данс на Олимпиаде. Все, что на позитиве, все, что связано с музыкой и танцами, должно быть везде. Потому что от всех ситуаций, которые происходят сегодня, на фоне связанного с пандемией, негатива людей и агрессии пусть лучше все танцуют на Олимпиаде, и не только на ней. Пусть это будет видом спорта, единственное, я не понимаю, как в этом случае устроить справедливое судейство, потому что, если в спорте могут быть первые и вторые, в мире искусства, творчества и танца их быть не может. Искусство танца – это вопрос эстетики, одним нравится, другим нет. В любом случае, это забавно», - сказал Волочкова.
При этом она допустила, что балет со временем может быть включен в программу Олимпиады.
«Балет – это следующий этап. Конечно, если такое случится, это будет полный абсурд, поскольку творчество нельзя оценивать. Это вопрос вкуса зрителя. Балерины крутят 32 фуэте, и делают это по-разному, я их вертела и крутила, кручу и сейчас в танце. Все, что привлекается позитивного в мир, это здорово. Даже если включат балет в Олимпиаду, все равно это будет прекрасно. Забавно, неожиданно, но прекрасно. Я поддерживаю любое продвижение мира искусства музыки и танца», - подчеркнула балерина.
Волочкова также выразила готовность выступить на Олимпиаде и даже придумала название для своей программы.
«Я бы выступила в своем ключе. Я уже все оттанцевала на мировых сценах, будучи примой Мариинского театра, Большого театра, Театра Григоровича, Английского национального балета, и выступить, конечно, всегда смогу в своем амплуа. Да, конечно, на пуантах – это любимая моя область. И я смогу представить честь страны на Олимпиаде. Плюс, мне кажется, я самый реальный персонаж на этой платформе, потому что балерин сегодня практически никто не знает. Для того чтобы представлять страну, надо быть известным человеком. А кто будет представлять стану? Конечно, Волочкова. Имя Анастасия очень созвучно с названием нашей страны. «Анастасия. Олимпиада. Россия» - вот классный номер, который мог бы быть представлен на Олимпиаде. Давайте начнем с брейк-данса, а потом перейдем к балету», - предложила балерина, актриса и общественный деятель.
Со своей стороны, народный артист России, бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе согласился с Анастасией Волочковой в том, что искусство нельзя оценивать спортивными мерками. При этом он выразил надежду, что балет никогда не включат в программу Олимпиады.
«Надеюсь, никогда. Потому что это искусство, а не спорт», - пояснил Цискаридзе.
В середине июня Волочкова продемонстрировала прекрасную спортивную форму, показав в ходе пресс-конференции в НСН идеальную растяжку.
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