«Я их вертела и крутила». Волочкова готова представить Россию на Олимпиаде

Волочкова также выразила готовность выступить на Олимпиаде и даже придумала название для своей программы.

«Я бы выступила в своем ключе. Я уже все оттанцевала на мировых сценах, будучи примой Мариинского театра, Большого театра, Театра Григоровича, Английского национального балета, и выступить, конечно, всегда смогу в своем амплуа. Да, конечно, на пуантах – это любимая моя область. И я смогу представить честь страны на Олимпиаде. Плюс, мне кажется, я самый реальный персонаж на этой платформе, потому что балерин сегодня практически никто не знает. Для того чтобы представлять страну, надо быть известным человеком. А кто будет представлять стану? Конечно, Волочкова. Имя Анастасия очень созвучно с названием нашей страны. «Анастасия. Олимпиада. Россия» - вот классный номер, который мог бы быть представлен на Олимпиаде. Давайте начнем с брейк-данса, а потом перейдем к балету», - предложила балерина, актриса и общественный деятель.

Со своей стороны, народный артист России, бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе согласился с Анастасией Волочковой в том, что искусство нельзя оценивать спортивными мерками. При этом он выразил надежду, что балет никогда не включат в программу Олимпиады.

«Надеюсь, никогда. Потому что это искусство, а не спорт», - пояснил Цискаридзе.

В середине июня Волочкова продемонстрировала прекрасную спортивную форму, показав в ходе пресс-конференции в НСН идеальную растяжку.

