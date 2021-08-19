Брейк-данс вошел в программу Олимпиады-2024 вместо карате и бейсбола
Международный олимпийский комитет (МОК) представил список видов спорта, которые войдут в программу Олимпиады-2024 в Париже.
Впервые в истории на Олимпиаде пройдут соревнования по брейк-дансу. При этом из программы Игр исключены карате, бейсбол и софтбол.
Брейк-данс был включен в программу Юношеских Олимпийских игр, прошедших в 2018 году в Буэнос-Айресе.
При этом первым олимпийским чемпионом в этом виде спорта стал 18-летний россиянин Сергей Чернышев, выступавший под псевдонимом Bumblebee. До юношеской Олимпиады он дважды участвовал в шоу «Танцы» на ТНТ, но не получил там высоких оценок от судей, отмечает «Спортс.ру».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Власти Воронежа наградили жителей, спасавших людей после взрыва автобуса
- Эпидемиолог назвала оптимальное время для вакцинации от гриппа
- Врач прокомментировал неожиданный признак перенесённого COVID-19
- В Якутии экс-чиновник получил восемь лет колонии за взятку
- «Мешок» полярного воздуха. Тишковец рассказал о последних днях лета в Москве
- Московский планетарий закроют с 23 августа на ремонт
- Адвокат: стендап-комика Мирзализаде освободили после ареста из-за шутки о русских
- Брейк-данс вошел в программу Олимпиады-2024 вместо карате и бейсбола
- СМИ: в Италии на полицейских напал мужчина с ножом
- СМИ: в Москве охранник библиотеки им. Ленина избил посетителя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru