Брейк-данс вошел в программу Олимпиады-2024 вместо карате и бейсбола

Международный олимпийский комитет (МОК) представил список видов спорта, которые войдут в программу Олимпиады-2024 в Париже.

Впервые в истории на Олимпиаде пройдут соревнования по брейк-дансу. При этом из программы Игр исключены карате, бейсбол и софтбол.

Брейк-данс был включен в программу Юношеских Олимпийских игр, прошедших в 2018 году в Буэнос-Айресе.

При этом первым олимпийским чемпионом в этом виде спорта стал 18-летний россиянин Сергей Чернышев, выступавший под псевдонимом Bumblebee. До юношеской Олимпиады он дважды участвовал в шоу «Танцы» на ТНТ, но не получил там высоких оценок от судей, отмечает «Спортс.ру».

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ФОТО: scoopnest.com Флаг МОК
ТЕГИ:ПарижОлимпиада
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