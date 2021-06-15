«На белом Майбахе». Волочкова рассказала, что у нее нет проблем с достатком

«Все почему-то хотят меня видеть серой и убогой. Я, Анастасия Волочкова, мне ничего не страшно. У меня все в порядке, и с достатком. У меня роскошный особняк, я приехала сюда на белом "Майбахе", с любимой белой розой. Все, что у меня есть, я заработала. У меня нет финансовых трудностей, да, квартиру мне подарил Сулейман Керимов. Я – женщина, которой мужчины дарят машины и квартиры», - рассказала Волочкова.

Ранее юрист Анастасии Волочковой Сергей Воронов в пресс-центре НСН назвал ее уход из Большого театра необоснованным.

