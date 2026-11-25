Онищенко призвал запретить шоу «Беременна в 16»
Геннадий Онищенко заявил НСН, что складывается впечатление, что это шоу оплачено МИ-6.
В 16 лет может произойти зачатие, но делать из этого шоу странно, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Если шоу «Беременна в 16» проводится без участия специалистов, включая гинекологов, то его как минимум надо запретить. Ради набора рейтинга нам это не нужно, само слово «шоу» неправильное. Шоу – это хайп, уверенный бред непрофессиональных людей. Да, в 16 лет может произойти зачатие, но нужно ли это делать, молодая девочка к этому не готова, у нее нет ни образования, ни семьи. Такие случаи есть, но делать из этого шоу неправильно. Я думаю, это шоу оплачено МИ-6», - отметил он.
Ране председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая заявила НСН, что не против, если из телеэфира уберут передачи вроде «Беременна в 16». По ее мнению, главное, чтобы из эфира не убрали сами поднимаемые в них темы.
В Госдуме планируют вновь поднять вопрос об исключении из телеэфира программ, посвящённых ранней беременности, семейным конфликтам и проблемам неблагополучных семей. По мнению депутата Нины Останиной, такие передачи искажают представления молодёжи о семейной жизни, передает ТАСС. Останина предлагает отказаться от трансляции проектов, типа «Беременна в 16» и «коды ДНК».
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