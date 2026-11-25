В 16 лет может произойти зачатие, но делать из этого шоу странно, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Если шоу «Беременна в 16» проводится без участия специалистов, включая гинекологов, то его как минимум надо запретить. Ради набора рейтинга нам это не нужно, само слово «шоу» неправильное. Шоу – это хайп, уверенный бред непрофессиональных людей. Да, в 16 лет может произойти зачатие, но нужно ли это делать, молодая девочка к этому не готова, у нее нет ни образования, ни семьи. Такие случаи есть, но делать из этого шоу неправильно. Я думаю, это шоу оплачено МИ-6», - отметил он.