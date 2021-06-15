Волочкова продемонстрировала растяжку в пресс-центре НСН
Волочкова продемонстрировала свою форму на пресс-конференции в НСН, заявив, что ее уволили не по этой причине.
Российская балерина, актриса и общественный деятель Анастасия Волочкова на пресс-конференции в НСН заявила, что уволили ее не из-за веса и плохой формы.
«Я защищаю себя одна перед этой структурой Большой театра. Я вступаю в бой, и это будет противостояние неравных сил. Я буду защищать себя и своих артистов. Меня сняли со спектакля, избили моего партнера, а директор Большого сказал, что со мной никто не хочет танцевать, заставил артистов подписать документ против меня о том, что никто не может со мной танцевать, потому что я, извините, большая и толстая. Вдруг в его глазах я выросла на 12 сантиметров и поправилась на 12 кг. Я доказала тогда в суде, что я не по этой причине была уволена», - отметила Волочкова, демонстрируя идеальную растяжку.
Ранее балерина заявила в ходе пресс-конференции в НСН, что работала в Большом театре не ради денег, а из-за людей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+14 185 / сут.
Умерли
127 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 597 / сут.
- СМИ: Закон о включении прививки от коронавируса в нацкалендарь рассмотрят осенью
- Путин продлил мораторий на выдворение из России иностранцев
- Фестиваль «Усадьба Jazz» перенесли на 2022 год
- Московским вузам рекомендовали перейти на дистанционный формат работы
- Инфекционист допустил введение локдауна в Москве
- Инфекционист назвал продолжительность третьей волны коронавируса
- Песков объяснил, почему не привился от коронавируса
- «Оставляют желать лучшего». Песков оценил темпы вакцинации от коронавируса в России
- Власти Подмосковья на месяц запретили массовые мероприятия
- Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей для оформления ОСАГО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru