Волочкова продемонстрировала растяжку в пресс-центре НСН

«Я защищаю себя одна перед этой структурой Большой театра. Я вступаю в бой, и это будет противостояние неравных сил. Я буду защищать себя и своих артистов. Меня сняли со спектакля, избили моего партнера, а директор Большого сказал, что со мной никто не хочет танцевать, заставил артистов подписать документ против меня о том, что никто не может со мной танцевать, потому что я, извините, большая и толстая. Вдруг в его глазах я выросла на 12 сантиметров и поправилась на 12 кг. Я доказала тогда в суде, что я не по этой причине была уволена», - отметила Волочкова, демонстрируя идеальную растяжку.

Ранее балерина заявила в ходе пресс-конференции в НСН, что работала в Большом театре не ради денег, а из-за людей.

