В 2025 году фестиваль «Золотая маска» завершился показом оперы композитора Родиона Щедрина «Не только любовь» на сцене МАМТ, на событии побывал специальный корреспондент НСН. Спектакль представлен в конкурсе оперных постановок и номинирован на получение «Золотой Маски» в пяти номинациях, в том числе за «Лучший спектакль», за «Лучшую работу дирижера» (Феликс Коробов) и за «Лучшую работу режиссера» (Евгений Писарев). Коробов подчеркнул, что в этой опере можно услышать множество музыкальных аллюзий.

«Я считаю, что это одна из знаковых опер XX века. Можно только удивляться, как юный композитор смог в своем возрасте соткать такое невероятное многоплановое полотно. Вокальные партии написаны практически на пределе человеческих возможностей. Музыка потрясающая, с каждым исполнением ты находишь в ней все больше и больше аллюзий. Это не цитаты или прямые отсылки к другим операм, однако все время возникает ощущение, что музыка еще откуда-то. Например, первая сцена игры в домино – это карточная игра из "Пиковой дамы", таких аллюзий к операм до Щедрина в этой музыке сотни. Фактически это энциклопедия мировой оперы, написанная на сюжет "колхозного Евгения Онегина"», - заявил он.