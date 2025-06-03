На закрытии «Золотой маски» представили оперу Родиона Щедрина
Специальный корреспондент НСН побывал на церемонии закрытия фестиваля «Золотая маска» и расспросил об опере «Не только любовь» дирижера и солистов МАМТ.
Произведение Родиона Щедрина «Не только любовь» можно назвать энциклопедией мировой оперы, поскольку эта многоплановая музыка сочетает в себе множество аллюзий, рассказал на церемонии закрытия фестиваля народный артист РФ главный дирижер Московского академического Музыкального театра (МАМТ) им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Феликс Коробов.
В 2025 году фестиваль «Золотая маска» завершился показом оперы композитора Родиона Щедрина «Не только любовь» на сцене МАМТ, на событии побывал специальный корреспондент НСН. Спектакль представлен в конкурсе оперных постановок и номинирован на получение «Золотой Маски» в пяти номинациях, в том числе за «Лучший спектакль», за «Лучшую работу дирижера» (Феликс Коробов) и за «Лучшую работу режиссера» (Евгений Писарев). Коробов подчеркнул, что в этой опере можно услышать множество музыкальных аллюзий.
«Я считаю, что это одна из знаковых опер XX века. Можно только удивляться, как юный композитор смог в своем возрасте соткать такое невероятное многоплановое полотно. Вокальные партии написаны практически на пределе человеческих возможностей. Музыка потрясающая, с каждым исполнением ты находишь в ней все больше и больше аллюзий. Это не цитаты или прямые отсылки к другим операм, однако все время возникает ощущение, что музыка еще откуда-то. Например, первая сцена игры в домино – это карточная игра из "Пиковой дамы", таких аллюзий к операм до Щедрина в этой музыке сотни. Фактически это энциклопедия мировой оперы, написанная на сюжет "колхозного Евгения Онегина"», - заявил он.
При этом солист оперы Владимир Дмитрук, исполняющий в спектакле партию Володи Гаврилина, подчеркнул, что в опере также можно услышать и народные мотивы.
«В опере много русской народной культуры. В ней есть частушки, музыкальные отступления, которые возвращают нас к фольклору славянскому, присутствует что-то такое, что мы слышали в детстве по радио. Музыка написана очень интересно. Думаю, то, что опера номинирована на "Золотую маску" - это такой глоток свежего воздуха. Среди всей классики, которая представлена на фестивале, наша опера – что-то, что не похоже ни на что», - отметил он.
В свою очередь солистка оперы Наталья Зимина, которая исполнила в постановке партию Варвары Васильевны, добавила, что визуальное оформление спектакля отлично дополнило музыку Родиона Щедрина.
«В нашем спектакле представлены замечательные декорации Максима Обрезкова в нашем спектакле. Кажется, ничего не происходит, достаточно грустная музыка, печальные истории, но мы видим эту синюю землю, и нам сразу вспоминается одна из замечательных советских песен Щедрина: "Не кочегары мы, не плотники". Моя героиня Варвара Васильевна является председателем колхоза. Как все женщины, она хочет большой настоящей любви, но также хочет видеть рядом с собой идейного человека, сильного, который может помочь ей в ее деле, постоять за нее и за людей», - рассказала Зимина.
Ранее генеральный директор Московского академического Музыкального театра (МАМТ) имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и секретарь Союза театральных деятелей (СТД РФ) Андрей Борисов рассказал «Радиоточке НСН», что в номинациях «Золотой маски» было представлено 44 спектакля. При этом изначально дирекция фестиваля получила от театров 734 заявки из 170 городов 86 регионов России.
В 2025 году церемония награждения «Золотой Маски» впервые пройдет в Казани в новом здании Театра имени Галиасгара Камала 26 июня.
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