В Госдуме назвали «осенним обострением» жалобу на пропаганду ЛГБТ в сказке Пушкина

У общественников, которые нашли пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в произведении Александра Пушкина, - осеннее обострение, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Его слова приводит «Газета.Ru».

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Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что некие общественники потребовали запретить произведение Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», так как нашли в ней пропаганду ЛГБТ. Активистов смутила строчка «по усам текло, а в рот не попало». Жалоба была направлена в министерство культуры РФ.

Шолохов назвал данную жалобу «кретинизмом» и отметил, что «стыдно» даже обсуждать подобные инициативы.

Ранее, вначале сентября, Санкт-Петербургский городской суд признал «Сатанинскую библию» под авторством Антона Шандора ЛаВея экстремистской литературой, передает RT.



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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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