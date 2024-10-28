В Госдуме назвали «осенним обострением» жалобу на пропаганду ЛГБТ в сказке Пушкина

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что некие общественники потребовали запретить произведение Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», так как нашли в ней пропаганду ЛГБТ. Активистов смутила строчка «по усам текло, а в рот не попало». Жалоба была направлена в министерство культуры РФ.

Шолохов назвал данную жалобу «кретинизмом» и отметил, что «стыдно» даже обсуждать подобные инициативы.

Ранее, вначале сентября, Санкт-Петербургский городской суд признал «Сатанинскую библию» под авторством Антона Шандора ЛаВея экстремистской литературой, передает RT.







