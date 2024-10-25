Дашкевич и «Анонимус»: Чем россияне заменили Акунина
Российские читатели открыли для себя новые отечественные детективы с исторической или псевдоисторической тематикой, пишут «Ведомости» со ссылкой на крупнейших игроков рынка.
По словам гендиректора группы компаний «Литрес» Сергея Анурьева, россияне находятся в поисках «нового Бориса Акунина» (признан в РФ иноагентом, в декабре 2023 года внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга; в том же месяце его книги были сняты с продаж – прим НСН). К новым бестселлерам этого жанра Анурьев относит детективную серию Виктора Дашкевича о графе Аверине. Также Анурьев отмечает детективную серию «Анонимус» (авторство романов, входящих в нее, скрыто - прим. НСН).
В издательстве «Эксмо» подтвердили данные о внушительных продажах книг Дашкевича. Шеф-редактор книжного сервиса «Яндекс.Книги» Константин Мильчин отметил, что популярность детективной серии Дашкевича и проекта «Анонимус» связана с читательским трендом в детективной прозе на «миры, далекие от нашего времени или нашей реальности».
В свою очередь редактор книжного сервиса ReadRate Анастасия Ханина считает, что Дашкевич и «Анонимус» смогут заменить Акунина.
Ранее стало известно, что знаменитый кинорежиссер и сценарист Стивен Содерберг приступил к написанию документальной книги о съемках фильма ужасов «Челюсти», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru