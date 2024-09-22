На радость фанатам: В Marvel захотели снять сериал про Призрачного гонщика
При этом в ближайшее время компания выпустит семь новых сериалов.
Marvel давно планировала снять сериал про Призрачного гонщика, однако лента пока так и не увидела свет. При этом во второй половине 2024 года и в 2025 году компания выпустит сразу семь сериалов, в том числе «Человек-паук: Первый год» и третий сезон «Что, если…?».
СЕРИАЛ ПРО ПРИЗРАЧНОГО ГОНЩИКА
Стало известно, что компания Marvel хочет снять сериал про Призрачного гонщика. Руководитель Marvel TV Брэд Виндербаум сообщил об этом изданию «Collider».
«Эпоха Дэнни Кетча в "Призрачном гонщике"… Я думаю, что многие люди были бы рады увидеть "Призрачного гонщика"», - приводит его слова портал «Чемпионат».
При этом Виндербаум пока не раскрыл конкретные детали и планы компании.
Оригинальный фильм «Призрачный гонщик» режиссера Марка Стивена Джонсона с Николасом Кейджем в главной роли вышел в 2007 году. По сюжету картины байкер Джонни Блэйз заключил сделку с дьяволом в обмен на душу. При этом спустя несколько лет дьявол предъявляет свои права по контракту и превращает мотоциклиста в агента потусторонних сил. После этого главный герой становится Призрачным гонщиком, обладающим сверхчеловеческими способностями.
Мировые сборы ленты составили $228 млн 738 тысяч 393. В США ее посмотрели 16,8 млн зрителей, в России – 1,6 млн.
Сиквел «Призрачного гонщика» вышел в 2012 году. Режиссером второй части картины выступили Марк Невелдайн и Брайан Тейлор. По мировым кассовым сборам продолжение уступило оригинальному фильму, собрав лишь $132 млн 563 тысячи 930. «Призрачного гонщика-2» в США посмотрели только 6,5 млн зрителей. Рейтинг IMDb составляет 4.30, первой части — 5.30.
Действие второй части фильма разворачиваются в Восточной Европе, где Джонни Блэйз пытается справиться со своим проклятием. Его принимает в свои ряды секта, которая хочет заполучить дьявола в момент, когда он пытается вселиться в тело его смертного сына на дне рождения мальчика.
НОВЫЕ СЕРИАЛЫ MARVEL
При этом в Marvel уже анонсировали выход новых сериалов. Согласно так называемой «шестой фазе» компании, на вторую половину 2024 года и 2025-й запланирован выход сразу семи картин.
Известно, что Marvel собирается выпустить сериал «Человек-паук: Первый год». Ленту называют альтернативной историей, в которой наставником Питера Паркера станет не Тони Старк, а Норман Озборн, сообщило издание РБК.
Компания также выпустит третий сезон «Что, если…?», ленту «Чудо-человек» и «Квест Вижна» про продолжение приключений Вижна. В скором времени аудитория увидит и сериал «Зомби Marvel», который является сюжетным продолжением одного из эпизодов «Что, если…?» про порабощение мира зомби.
Marvel также намерена показать сериалы о Ваканде и Нове, но их названия пока не раскрыты. Первая картина может затронуть вымышленную страну Ваканда из комиксов Marvel о Черной пантере. Во франшизе это место является единственным источником редкого металла вибраниума. Второй сериал расскажет о супергерое Marvel Нове и, как сообщили в Сети, должен выйти на Disney+.
Ранее инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что в новой части «Мстителей» Человек-паук Тома Холланда будет иметь более важное значение, чем в лентах «Война бесконечности» и «Финал», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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