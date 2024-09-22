На радость фанатам: В Marvel захотели снять сериал про Призрачного гонщика

СЕРИАЛ ПРО ПРИЗРАЧНОГО ГОНЩИКА

Стало известно, что компания Marvel хочет снять сериал про Призрачного гонщика. Руководитель Marvel TV Брэд Виндербаум сообщил об этом изданию «Collider».

«Эпоха Дэнни Кетча в "Призрачном гонщике"… Я думаю, что многие люди были бы рады увидеть "Призрачного гонщика"», - приводит его слова портал «Чемпионат».

При этом Виндербаум пока не раскрыл конкретные детали и планы компании.

Оригинальный фильм «Призрачный гонщик» режиссера Марка Стивена Джонсона с Николасом Кейджем в главной роли вышел в 2007 году. По сюжету картины байкер Джонни Блэйз заключил сделку с дьяволом в обмен на душу. При этом спустя несколько лет дьявол предъявляет свои права по контракту и превращает мотоциклиста в агента потусторонних сил. После этого главный герой становится Призрачным гонщиком, обладающим сверхчеловеческими способностями.