На Филиппа Киркорова подали в суд

В Таганский районный суд Москвы поступил иск к певцу Филиппу Киркорову, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Как следует из материалов суда, истцом выступает АО «Социум Трейд». Компания указала, что в 2020 году артист получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях. Позднее права требования были переданы истцу.

По данным заявителя, Киркоров не исполнил обязательства по возврату займа в полном объеме. В связи с этим компания требует взыскать с него задолженность по кредитному договору.

Подготовительное заседание по делу назначено на 13 октября, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
