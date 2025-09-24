На Филиппа Киркорова подали в суд
В Таганский районный суд Москвы поступил иск к певцу Филиппу Киркорову, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Как следует из материалов суда, истцом выступает АО «Социум Трейд». Компания указала, что в 2020 году артист получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях. Позднее права требования были переданы истцу.
По данным заявителя, Киркоров не исполнил обязательства по возврату займа в полном объеме. В связи с этим компания требует взыскать с него задолженность по кредитному договору.
Подготовительное заседание по делу назначено на 13 октября, передает «Радиоточка НСН».
