«На бренде не выехать»: От чего зависит успех продолжения фильма «Руки Вверх!»
Второй фильм о группе «Руки Вверх!» может и не повторить успех первой части, сказал НСН Роман Исаев.
Успех продолжения киноистории о группе «Руки Вверх!» будет зависеть от многих факторов, выехать на бренде во второй раз не получится, сказал в эфире НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
Лидер коллектива Сергей Жуков ранее рассказал, что продолжение фильма «Руки Вверх!» выйдет в 2026 году, к 30-летнему юбилею коллектива. По его словам, в первой части картины зрители узнали не все. Исаев отметил, что первая часть собрала большую кассу благодаря всенародной любви к поп-группе.
«Повторит ли второй фильм успех первого будет зависеть от самого фильма, от того, каким он получится, какие будут актеры, драматургия, сценарий, что фильм даст аудитории. Первый фильм собрал почти миллиард на бренде группы «Руки Вверх!» и на той всенародной любви, которую российская аудитория испытывает к коллективу», - сказал собеседник НСН.
По его словам, бренд коллектива не гарантирует второй части фильма «Руки Вверх!» большие киносборы.
«Второй фильм вполне может и не повторить успех первого, если зритель не увидит там себя, если он не получит ту эмоцию, которую испытывает при посещении концертов группы. Тут может быть история как в плюс, так и в минус. Просто на бренде выехать не получится», - отметил Исаев.
Ранее Жуков рассказывал, что в конце 2025 года в России может выйти премьера мюзикла «Руки Вверх». По его словам, в основу сюжета лягут песни, а не история группы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кокорин рассказал о нежелании возвращаться в Россию
- В Берлине по подозрению в финансировании ИГ задержали гражданина России
- ФТС опровергла данные о требовании доплат за ввезенные в РФ автомобили
- В аэропорту южнокорейского Пуссана загорелся самолет
- В ГАИ раскрыли подробности аварии, в которой погиб глава казахстанской епархии
- «Яндекс» не стал менять название Мексиканского залива
- Тарасова заявила, что ей неинтересно оценивать катание сына Плющенко
- В школы вернут предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов РФ»
- Новый худрук «Ленкома» пообещал сохранить спектакли Марка Захарова
- В Госдуме предложили тестировать полицейских на традиционные ценности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru