«На бренде не выехать»: От чего зависит успех продолжения фильма «Руки Вверх!»

По его словам, бренд коллектива не гарантирует второй части фильма «Руки Вверх!» большие киносборы.

«Второй фильм вполне может и не повторить успех первого, если зритель не увидит там себя, если он не получит ту эмоцию, которую испытывает при посещении концертов группы. Тут может быть история как в плюс, так и в минус. Просто на бренде выехать не получится», - отметил Исаев.

Ранее Жуков рассказывал, что в конце 2025 года в России может выйти премьера мюзикла «Руки Вверх». По его словам, в основу сюжета лягут песни, а не история группы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

