Группа «Руки Вверх!» попала в Книгу рекордов России, установив рекорд по наибольшему общему количеству посетителей трех концертов музыкального коллектива в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Фронтмену группы Сергею Жукову вручили соответствующий сертификат.

Как отметил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, решение о фиксации рекорда приняли после рассмотрения доказательной базы.

«За наибольшее общее количество посетителей трех концертов музыкальной группы в России с результатом 225 тыс. посетителей рекорд группы "Руки Вверх!" объявляю зафиксированным», — объявил Коненко.

Жуков подчеркнул, что такое число посетителей концертов коллектива ненамного превышает численность населения родного города музыканта Димитровграда. Фронтмену «Руки Вверх!», помимо сертификата, вручили медаль с гравировкой и памятные подарки. Рекорд внесут в следующий печатный экземпляр Книги рекордов России.

Между тем суд принял решение о снятии запрета на показ фильма о группе «Руки Вверх!» и его разблокировке на интернет-ресурсах, сообщает РЕН ТВ.

