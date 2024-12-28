Группа «Руки Вверх!» попала в Книгу рекордов России
Группа «Руки Вверх!» попала в Книгу рекордов России, установив рекорд по наибольшему общему количеству посетителей трех концертов музыкального коллектива в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Фронтмену группы Сергею Жукову вручили соответствующий сертификат.
Как отметил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, решение о фиксации рекорда приняли после рассмотрения доказательной базы.
«За наибольшее общее количество посетителей трех концертов музыкальной группы в России с результатом 225 тыс. посетителей рекорд группы "Руки Вверх!" объявляю зафиксированным», — объявил Коненко.
Жуков подчеркнул, что такое число посетителей концертов коллектива ненамного превышает численность населения родного города музыканта Димитровграда. Фронтмену «Руки Вверх!», помимо сертификата, вручили медаль с гравировкой и памятные подарки. Рекорд внесут в следующий печатный экземпляр Книги рекордов России.
Между тем суд принял решение о снятии запрета на показ фильма о группе «Руки Вверх!» и его разблокировке на интернет-ресурсах, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru