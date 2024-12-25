«Несправедливость исправлена»: Фильм «Руки Вверх!» разблокировали на стримингах

Фильм «Руки Вверх!» по требованию Роскомнадзора исчез со всех онлайн-стримингов. Причиной стал судебный спор из-за авторский прав на песни с издательством-правообладателем «Джем». Так, 3 декабря Мосгорсуд принял обеспечительные меры защиты исключительных прав на такие главные хиты «Руки Вверх!», как «Чужие губы», «Крошка моя» и другие. Представители артиста отметили, что байопик вновь доступен для просмотра на стриминговых сервисах «Старт», «Иви», «Кинопоиск» и «Премьер». Сам Жуков заявил, что несправедливость была исправлена буквально за несколько дней.

«Я рад, что апелляционный суд наконец-то усомнился в том, что у издательства «Джем» есть права на те фонограммы моих песен, которые они объявляют своими, и потребовал доказательств, которых у них нет и быть не может. Но больше всего я рад за зрителей фильма «Руки Вверх!». Спустя буквально несколько дней, несправедливость была исправлена и фильм восстановлен. Так что всех, кто еще не успел посмотреть наше кино, приглашаю к просмотру. Он снова доступен на всех площадках», — отметил музыкант.