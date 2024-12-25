«Несправедливость исправлена»: Фильм «Руки Вверх!» разблокировали на стримингах
Суд снял запрет на показ фильма о группе «Руки Вверх!» на всех стриминговых платформах, сообщили НСН представители певца Сергея Жукова.
Московский апелляционный суд снял запрет на показ фильма о группе «Руки Вверх!», рассказали НСН представители певца, сооснователя коллектива Сергея Жукова.
Фильм «Руки Вверх!» по требованию Роскомнадзора исчез со всех онлайн-стримингов. Причиной стал судебный спор из-за авторский прав на песни с издательством-правообладателем «Джем». Так, 3 декабря Мосгорсуд принял обеспечительные меры защиты исключительных прав на такие главные хиты «Руки Вверх!», как «Чужие губы», «Крошка моя» и другие. Представители артиста отметили, что байопик вновь доступен для просмотра на стриминговых сервисах «Старт», «Иви», «Кинопоиск» и «Премьер». Сам Жуков заявил, что несправедливость была исправлена буквально за несколько дней.
«Я рад, что апелляционный суд наконец-то усомнился в том, что у издательства «Джем» есть права на те фонограммы моих песен, которые они объявляют своими, и потребовал доказательств, которых у них нет и быть не может. Но больше всего я рад за зрителей фильма «Руки Вверх!». Спустя буквально несколько дней, несправедливость была исправлена и фильм восстановлен. Так что всех, кто еще не успел посмотреть наше кино, приглашаю к просмотру. Он снова доступен на всех площадках», — отметил музыкант.
В свою очередь официальный представитель ООО «Первое музыкальное Издательство» Наталья Полианчик рассказала, что директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов своими угрозами блокировкой фильма пытался «обобрать» группу «Руки Вверх!».
«До сих пор единственным и, к сожалению, результативным инструментом, который оставался у Черкасова, чтобы обирать музыкальные коллективы, была угроза блокировкой контента в интернете. Нынешним решением суд признал, что права на фонограммы, включенные в байопик, не принадлежат ООО “Издательство Джем”. Прецедент создан. И это позволяет надеяться, что подобный инструмент станет недоступен для махинаций в интересах музыкальных рейдеров», - заявила Полианчик.
На прошлой неделе представители правоохранительных органов провели оперативно-разыскные мероприятия в офисах музыкального издательства «Джем» и ООО «Компания Топ 7», которые фактически расположены по одному адресу, напоминает «Радиоточка НСН». Проверка была связана с письмом Жукова на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Музыкант сообщил, что вместе с Алексеем Потехиным они признаны потерпевшими по уголовному делу, расследуемому московской полицией по ч. 1 ст. 330 УК «Самоуправство».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чернышенко назвал подвигом участие спортсменов в турнирах под нейтральным флагом
- Парламент Крыма одобрил штраф до 500 тысяч рублей за склонение женщин к абортам
- Омбудсмен Львова-Белова сообщила о выплатах для 424 пострадавших детей
- С 1 января 2025 года в России повысят зарплаты и пособия для безработных
- Шесть человек пострадали в Курске в ДТП с наездом на остановку
- ФАС начнет проверку логистики товаров в крупных торговых сетях
- СМИ: Жена Башара Асада переведена в изоляцию из-за рецидива рака крови
- Подросток задержан по делу о поджоге офиса политической партии в Архангельске
- Россиянам объяснили опасность елочных игрушек
- Девять россиян выжили в авиакатастрофе в казахстанском Актау
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru