Мюзикл «Руки вверх» планируют выпустить в России через год

Премьера мюзикла «Руки вверх» может состояться в России в конце 2025 года. Начало создания музыкального представления анонсировал генеральный продюсер студии «Руки вверх Production» Сергей Жуков.

Как заявил музыкант и предприниматель ТАСС, речь идёт о масштабном «народном музыкальном шоу». По словам Жукова, в основу сюжета лягут песни, а не история группы «Руки вверх».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2023 году Сергей Жуков выступил в качестве продюсера и автором сценария музыкального сериала «Плакса» по заказу телеканала СТС. Главная роль досталась дочери шоумена.

