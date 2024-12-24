Мюзикл «Руки вверх» планируют выпустить в России через год
Премьера мюзикла «Руки вверх» может состояться в России в конце 2025 года. Начало создания музыкального представления анонсировал генеральный продюсер студии «Руки вверх Production» Сергей Жуков.
Как заявил музыкант и предприниматель ТАСС, речь идёт о масштабном «народном музыкальном шоу». По словам Жукова, в основу сюжета лягут песни, а не история группы «Руки вверх».
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2023 году Сергей Жуков выступил в качестве продюсера и автором сценария музыкального сериала «Плакса» по заказу телеканала СТС. Главная роль досталась дочери шоумена.
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