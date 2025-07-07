СМИ: Объем помощи США Киеву достиг 123,3 млрд долларов

Размер помощи Киеву со стороны Вашингтона достиг 123,3 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики в Германии.

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Из этого объема самую большую долю занимает военная помощь – 69,5 миллиарда долларов. Затем идут финансовая помощь - 50,1 миллиарда и гуманитарная - 3,7 миллиарда долларов. С мая и до сегодняшнего дня американские власти больше не предоставляли Украине никакой помощи.

Ранее стало известно, что ракеты к Patriot у Украины закончатся за неделю, а к HIMARS — к сентябрю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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