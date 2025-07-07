СМИ: Объем помощи США Киеву достиг 123,3 млрд долларов

Из этого объема самую большую долю занимает военная помощь – 69,5 миллиарда долларов. Затем идут финансовая помощь - 50,1 миллиарда и гуманитарная - 3,7 миллиарда долларов. С мая и до сегодняшнего дня американские власти больше не предоставляли Украине никакой помощи.

Ранее стало известно, что ракеты к Patriot у Украины закончатся за неделю, а к HIMARS — к сентябрю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

