СМИ: Объем помощи США Киеву достиг 123,3 млрд долларов
7 июля 202506:02
Размер помощи Киеву со стороны Вашингтона достиг 123,3 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики в Германии.
Из этого объема самую большую долю занимает военная помощь – 69,5 миллиарда долларов. Затем идут финансовая помощь - 50,1 миллиарда и гуманитарная - 3,7 миллиарда долларов. С мая и до сегодняшнего дня американские власти больше не предоставляли Украине никакой помощи.
Ранее стало известно, что ракеты к Patriot у Украины закончатся за неделю, а к HIMARS — к сентябрю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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